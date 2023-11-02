МЧС назвало три главные причины взрывов сотовых телефонов

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Мобильные телефоны взрываются из-за нелицензионного ПО, возраста устройства и механического воздействия. Об этом сообщил Сергей Дмитриев, замглавы департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, передает «РИА Новости».

«В настоящий момент мы ведем аналитическую работу. За девять месяцев у нас фиксируется 204 пожара, связанных с возгоранием или взрывом, который далее привел к возгоранию мобильных устройств», — сказал Дмитриев на пресс-конференции. Дмитриев призвал граждан покупать сертифицированную электронику в официальных магазинах.

Ранее в Роскачестве назвали возможные причины взрывов аккумуляторов мобильных телефонов, а также дали рекомендации по предотвращению таких инцидентов. Эксперты организации назвали три основные причины подобных инцидентов: заводской брак, старение устройств и перегрев. Больше всего опасности подвержены наиболее распространенные литийионные аккумуляторы, такие устанавливают в телефоны и ноутбуки.

Эксперты организации посоветовали не носить гаджет в заднем кармане, не запускать энергоемкие игры и приложения во время зарядки и прекратить эксплуатацию устройства, если его аккумулятор вздулся. Это может привести к взрыву.

В случае возгорания устройства следует как можно скорее устранить источник возгорания, перекрыв доступ кислорода к очагу пожара или бросив его в воду.