Роскачество назвало причины взрывов аккумуляторов телефонов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,18 -0,74 EUR Бирж. 71,08 -0,52 Brent 66,33 +3,17% USD Нал. 63,70 62,74 EUR Нал. 71,74 70,77 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1252 +0,0046 BTC/USD Бирж. 11 532,00 -568,00 IMOEX 2 822,75 +0% RTSI 1 407,64 +0,92% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,66%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,66%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 10 июл, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 10 июл, 13:26
Роскачество назвало причины взрывов аккумуляторов телефонов Технологии и медиа, 09:47 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 09:36 В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова Политика, 09:34 Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ Технологии и медиа, 09:27 Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто Экономика, 09:12 Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба» Бизнес, 09:12 В Пакистане в столкновении двух поездов погибли 11 человек Общество, 09:09 Какие специальные гаджеты нужны для ухода за зубами РБК и Philips, 09:07 Поколение Z: маленькие монстры или сотрудники мечты Pro, 09:05 Японский зонд сел на находящийся в 280 млн км от Земли астероид Технологии и медиа, 09:02 В Москве задержали кравшую брендовую одежду из бутиков банду Общество, 08:56 Медведчук назвал возможные сроки освобождения Вышинского Политика, 08:40 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 08:37 Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб. Экономика, 08:31
Технологии и медиа ,  
0 
Роскачество назвало причины взрывов аккумуляторов телефонов

Центр цифровой экспертизы Роскачества дал рекомендации по тому, как избежать взрыва аккумулятора в телефоне и ноутбуке. Советы организации передает ТАСС.

Эксперты Роскачества назвали три основные причины подобных инцидентов: заводской брак, старение устройств и перегрев. Угрозу могут представлять наиболее распространенные литийионные аккумуляторы, устанавливаемые как в телефоны, так и в ноутбуки.

Перегрев такого аккумулятора может произойти в результате повреждения и привести в итоге к взрыву. Из-за чрезмерного перепада температур внутри устройства начинает вырабатываться газ, который повышает давление на оболочку. Это может привести не только ко взрыву — аккумулятор может также дать течь.

Есть различные рекомендации, которые позволяют предотвратить взрыв аккумулятора. Так, эксперты Роскачества советуют пользоваться фирменными или сертифицированными производителем гаджета зарядными устройствами. Не стоит допускать перегрева гаджета — для этого не нужно оставлять его под подушкой или под прямыми лучами солнца.

  • Также не рекомендуется носить гаджет в заднем кармане, так как так его можно повредить;
  • не советуют специалисты и запускать энергоемкие игры и приложения во время зарядки;
  • если аккумулятор вздулся, его нельзя использовать, поскольку начавшиеся процессы могут привести к взрыву батареи.

Если аккумулятор загорелся, доступ к гаджету нужно перекрыть с помощью подручных средств (например, накрыв его или бросив в воду) или быстро отбросить его туда, где его взрыв не причинит ущерба.

В 2016 году Samsung оказалась вынуждена приостановить производство и продажи смартфонов Galaxy Note 7. Причиной стал производственный дефект, из-за которого телефоны могли перегреваться и взрываться.

Теги: «Роскачество», взрыв, аккумулятор, смартфон, телефон, ноутбук
Материалы по теме
В лондонском метро взорвался аккумулятор мобильного телефона
Общество
Samsung приостановил продажу Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумулятором
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter