Роскачество назвало причины взрывов аккумуляторов телефонов

Центр цифровой экспертизы Роскачества дал рекомендации по тому, как избежать взрыва аккумулятора в телефоне и ноутбуке. Советы организации передает ТАСС.

Эксперты Роскачества назвали три основные причины подобных инцидентов: заводской брак, старение устройств и перегрев. Угрозу могут представлять наиболее распространенные литийионные аккумуляторы, устанавливаемые как в телефоны, так и в ноутбуки.

Перегрев такого аккумулятора может произойти в результате повреждения и привести в итоге к взрыву. Из-за чрезмерного перепада температур внутри устройства начинает вырабатываться газ, который повышает давление на оболочку. Это может привести не только ко взрыву — аккумулятор может также дать течь.

Есть различные рекомендации, которые позволяют предотвратить взрыв аккумулятора. Так, эксперты Роскачества советуют пользоваться фирменными или сертифицированными производителем гаджета зарядными устройствами. Не стоит допускать перегрева гаджета — для этого не нужно оставлять его под подушкой или под прямыми лучами солнца.