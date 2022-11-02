Whoosh пресек хакерскую атаку на личные данные пользователей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 16:17
Как инвестировать в современное искусство — от классического до NFT РБК Стиль и Tinkoff Private, 19:22
Снижение реальных доходов россиян ускорилось к осени Экономика, 19:15
Суд в Казани заочно арестовал Коломойского Бизнес, 19:12
ЦБ уличил сотрудников KPMG и Evraz в инсайдерской торговле Инвестиции, 19:07
Владелец «Билайна» начал продажу российского бизнеса. Что важно знать Технологии и медиа, 19:04
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:59
Владелец «Билайна» начал продажу российского бизнеса. Что важно знать 18:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Великобритания расширила запрет на импорт золота из России Экономика, 18:50
Кадыров освободил командира «Ахмата» от должности секретаря Совбеза Чечни Политика, 18:50
Блок Биньямина Нетаньяху выиграл выборы и получит большинство в кнессете Политика, 18:44
МИД заявил о «первом слове» Минобороны по миссии ООН в Еленовке Политика, 18:41
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 18:36
«Матч ТВ» заменит трансляции керлинга волейболом на снегу в Уренгое Спорт, 18:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:27
Технологии и медиа ,  
0 

Whoosh пресек хакерскую атаку на личные данные пользователей

Whoosh пресек хакерскую атаку на личные данные пользователей, сотрудник компании уволен
В компании заверили, что данные пользователей в безопасности. Whoosh начал внутреннее расследование
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Служба информационной безопасности Whoosh пресекла утечку данных клиентов, организованную группой хакеров. Об этом РБК заявили в пресс-службе компании.

Там заверили, что безопасности и репутации клиентов сервиса в настоящее время ничто не угрожает.

Инцидент, как утверждают в компании, произошел из-за нарушения правил безопасности одним из ее сотрудников. В результате хакеры получили доступ к части первичных данных миллионов пользователей — это никнейм, телефон, адрес электронной почты и маскированный (неполный) номер банковской карты.

«Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информация о транзакциях или детали поездок. Процедуры безопасности Whoosh также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей», — заверили в компании.

Whoosh начал внутреннее расследование и прекратил трудовые отношения с сотрудником, из-за которого произошла утечка. Компания утверждает, что провела дополнительные проверки протоколов безопасности и ужесточила меры защиты в работе сотрудников, а также обратилась в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Whoosh — сервис аренды электросамокатов, принадлежит компании «Вуш Холдинг». Недавно там заявили о планах разместить акции в секторе инноваций и инвестиций Московской биржи на сумму до 10 млрд руб. Инвесторам предлагаются акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, но конкретные параметры не раскрываются. По словам источника РБК, близкого к Whoosh, никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Whoosh самокаты хакеры взлом
Материалы по теме
«Сбер» сообщил об отражении атаки, в которой участвовали 100 тыс. хакеров
Технологии и медиа
Хакеры снизили расценки на DDoS-атаки и взломы соцсетей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter