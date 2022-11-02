Whoosh пресек хакерскую атаку на личные данные пользователей

В компании заверили, что данные пользователей в безопасности. Whoosh начал внутреннее расследование

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Служба информационной безопасности Whoosh пресекла утечку данных клиентов, организованную группой хакеров. Об этом РБК заявили в пресс-службе компании.

Там заверили, что безопасности и репутации клиентов сервиса в настоящее время ничто не угрожает.

Инцидент, как утверждают в компании, произошел из-за нарушения правил безопасности одним из ее сотрудников. В результате хакеры получили доступ к части первичных данных миллионов пользователей — это никнейм, телефон, адрес электронной почты и маскированный (неполный) номер банковской карты.

«Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информация о транзакциях или детали поездок. Процедуры безопасности Whoosh также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей», — заверили в компании.

Whoosh начал внутреннее расследование и прекратил трудовые отношения с сотрудником, из-за которого произошла утечка. Компания утверждает, что провела дополнительные проверки протоколов безопасности и ужесточила меры защиты в работе сотрудников, а также обратилась в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Whoosh — сервис аренды электросамокатов, принадлежит компании «Вуш Холдинг». Недавно там заявили о планах разместить акции в секторе инноваций и инвестиций Московской биржи на сумму до 10 млрд руб. Инвесторам предлагаются акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, но конкретные параметры не раскрываются. По словам источника РБК, близкого к Whoosh, никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли.