WP узнала о планах Twitter запустить «высокорисковые» платные видео

Washington Post: Twitter собирается запустить платные видео, но у этого есть высокие риски

Twitter планирует запустить платные видео по подписке, пишет The Washington Post. Однако у новой функции есть и высокие риски, связанные в том числе с авторским правом и законодательством, считает команда разработчиков

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Социальная сеть Twitter работает над тем, чтобы запустить функцию платного просмотра видео, сообщает со ссылкой на внутреннюю переписку компании газета The Washington Post (WP).

По данным издания, новая функция Paywalled Video позволит пользователям соцсети публиковать видео и взимать плату за просмотр со своих подписчиков. Twitter будет получать за это комиссию.

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Однако команда, которая работает над внедрением этой функции, указывает и на высокие риски в связи с ее запуском, пишет WP. Газета, в частности, ссылается на электронное письмо, где говорится о рисках, связанных с авторским правом на контент, проблемами с доверием пользователей и соблюдением законодательства.

Чтобы запустить платные видео, нужно провести внутреннюю проверку этих рисков, считает команда. В то же время на их внутреннюю оценку дали всего три дня, сообщает издание со ссылкой на календарь компании.

Не ясно, как давно обсуждается в Twitter внедрение функции показа платных видео, но такие короткие сроки на оценку рисков могут свидетельствовать о том, что после прихода Илона Маска компания планирует ускорить вывод платных функций, отмечает WP.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию. Свое решение купить социальную сеть он объяснил тем, что хочет создать «общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости». После покупки Маск анонсировал появление «совета по цензуре», где будут представители «со значительно разнящимися точками зрения».





WP отмечает, что в последнее время социальная сеть в целом активно экспериментировала с платными функциями, например запустила возможность принимать добровольные «чаевые» (Tips) с помощью сторонних сервисов, а также сервис Super Follow (в тестовом режиме), который позволяет популярным авторам взимать плату за подписку на бонусный контент.

Накануне Маск объявил, что верификация пользователей в социальной сети будет стоить $8 в месяц. Раньше верифицированные аккаунты получали ее бесплатно.

Услуга по верификации станет частью платной премиум-подписки Twitter Blue, которая, по словам нового владельца соцсети, будет включать приоритет в ответах, упоминаниях и поиске, возможность размещать длинные видео и аудио, а также уменьшение количества рекламы в два раза. Как обещает Маск, цена подписки будет «скорректирована в зависимости от страны пропорционально паритету покупательной способности».

До этого момента Twitter Blue была сервисом, не привязанным к проверке аккаунтов. Подписка стоила $4,99 в месяц и давала возможность читать статьи без рекламы, отменять или редактировать твиты (в некоторых странах) и настраивать панель навигации.