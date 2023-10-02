Эксперты объяснили, в чем достижение лауреатов Нобелевки по медицине

Биохимики-лауреаты нобелевской премии по медицине смогли сделать вакцину от COVID-19 на основе матричных РНК безопасной, но нельзя исключать, что в будущем не станут известны негативные стороны этой технологии

Дрю Вайсман и Каталин Карико (Фото: U.S. Peggy Peterson Photography / Penn Medicine / Reuters)

Биохимики Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США), лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году, получили ее за то, что преодолели трудности при разработке вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (м-РНК), объяснил РБК инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. С помощью этой технологии компании Pfizer и Moderna создали препараты против COVID-19.

Во время ранних экспериментов м-РНК, вводимая в организм животных, давала очень сильную иммунную реакцию и серьезные побочные эффекты, объяснил Поздняков. Карико и Вайсман смогли сделать вакцины на основе м-РНК безопасными.

«Была большая проблема с воспалительным процессом при введении м-РНК, Карико и Вайсман сумели эту проблему преодолеть. По крайней мере в очевидных моментах. А поскольку тут же пришлась острая необходимость в быстром создании вакцин, на основе этой технологии удалось все быстро довести [до состояния готовности к применению]», — указал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он отметил, что некоторые авторы пишут о проблемах, возникших в связи с этой технологией, но ясность в этом вопросе появится позднее.

Врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с РБК также заметил, что к использованию мРНК-вакцин остаются вопросы. «За действием вакцин Pfizer и Moderna надо еще понаблюдать. Поторопились [давать премию], потому что публикаций отрицательных по поводу этих вакцин было много, по поводу того, какие могут быть отдаленные результаты», — сказал Малышев. Еще он считает, что над темой мРНК-вакцин работало немало людей, но теперь «очень многие остались за бортом».

Адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков также отметил, что на Нобелевку за эти вакцины «тайно надеялись» многие.

«Что придумали эти ребята — наверное, все-таки ключевое изобретение. Если РНК засунуть в клетку, то она очень быстро разрушается и вызывает сильный и неприятный иммунный ответ. А они решили этот вопрос, сделав химическую модификацию РНК, так что она стала намного стабильнее и не вызывает нехороших реакций», — пояснил Чумаков. Решение Нобелевского комитета он назвал справедливым.

Медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская подробнее объяснила отличие м-РНК-вакцин от традиционных. Последние производятся из ослабленных или убитых штаммов микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности или антигенов, полученных генно-инженерным или химическим путем. При попадании таких препаратов в организм запускается процесс синтеза защитных антител.

«Вакцины на основе матричной РНК способны обучать клетки вырабатывать специфический фрагмент белка, что важно, без самого вируса. После непосредственного введения вакцины в плечо м-РНК попадает в клетки в месте инъекции и стимулирует их вырабатывать тот же белок, который присутствует в вирусе COVID-19. Иммунная система выявляет этот белок и активирует выработку антител, ложно полагая, что в организм проник вирус», — пояснила Каневская.