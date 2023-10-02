 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты объяснили, в чем достижение лауреатов Нобелевки по медицине

Врач Поздняков: лауреаты Нобелевской премии сделали м-РНК-вакцины безопасными
Сюжет
Пандемия коронавируса
Биохимики-лауреаты нобелевской премии по медицине смогли сделать вакцину от COVID-19 на основе матричных РНК безопасной, но нельзя исключать, что в будущем не станут известны негативные стороны этой технологии
Дрю Вайсман и Каталин Карико
Дрю Вайсман и Каталин Карико (Фото: U.S. Peggy Peterson Photography / Penn Medicine / Reuters)

Биохимики Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США), лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году, получили ее за то, что преодолели трудности при разработке вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (м-РНК), объяснил РБК инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. С помощью этой технологии компании Pfizer и Moderna создали препараты против COVID-19.

Во время ранних экспериментов м-РНК, вводимая в организм животных, давала очень сильную иммунную реакцию и серьезные побочные эффекты, объяснил Поздняков. Карико и Вайсман смогли сделать вакцины на основе м-РНК безопасными.

«Была большая проблема с воспалительным процессом при введении м-РНК, Карико и Вайсман сумели эту проблему преодолеть. По крайней мере в очевидных моментах. А поскольку тут же пришлась острая необходимость в быстром создании вакцин, на основе этой технологии удалось все быстро довести [до состояния готовности к применению]», — указал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он отметил, что некоторые авторы пишут о проблемах, возникших в связи с этой технологией, но ясность в этом вопросе появится позднее.

Врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с РБК также заметил, что к использованию мРНК-вакцин остаются вопросы. «За действием вакцин Pfizer и Moderna надо еще понаблюдать. Поторопились [давать премию], потому что публикаций отрицательных по поводу этих вакцин было много, по поводу того, какие могут быть отдаленные результаты», — сказал Малышев. Еще он считает, что над темой мРНК-вакцин работало немало людей, но теперь «очень многие остались за бортом».

Адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков также отметил, что на Нобелевку за эти вакцины «тайно надеялись» многие.

Читайте на РБК Pro
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы

«Что придумали эти ребята — наверное, все-таки ключевое изобретение. Если РНК засунуть в клетку, то она очень быстро разрушается и вызывает сильный и неприятный иммунный ответ. А они решили этот вопрос, сделав химическую модификацию РНК, так что она стала намного стабильнее и не вызывает нехороших реакций», — пояснил Чумаков. Решение Нобелевского комитета он назвал справедливым.

Медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская подробнее объяснила отличие м-РНК-вакцин от традиционных. Последние производятся из ослабленных или убитых штаммов микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности или антигенов, полученных генно-инженерным или химическим путем. При попадании таких препаратов в организм запускается процесс синтеза защитных антител.

«Вакцины на основе матричной РНК способны обучать клетки вырабатывать специфический фрагмент белка, что важно, без самого вируса. После непосредственного введения вакцины в плечо м-РНК попадает в клетки в месте инъекции и стимулирует их вырабатывать тот же белок, который присутствует в вирусе COVID-19. Иммунная система выявляет этот белок и активирует выработку антител, ложно полагая, что в организм проник вирус», — пояснила Каневская.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, София Прохорчук София Прохорчук, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Нобелевская премия вакцинация от COVID-19 коронавирус
Материалы по теме
Регионы увеличили самостоятельные закупки вакцин от COVID-19
Бизнес
В России снова не будут прививать зарубежными вакцинами от гриппа
Общество
В России приостановили вакцинацию подростков от COVID-19
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 16:46
Киев исключил венгерский OTP Bank из «спонсоров войны» ради траншей ЕС Политика, 20:46
Военная операция на Украине. Карта на 2 октября Политика, 20:37
Доллар снова близок к ₽100: в чем причина и достигнет ли он этой отметки Инвестиции, 20:27
Никита Мазепин заявил о закрытой Европе даже после приостановки санкций Спорт, 20:26
Власти назвали сроки включения отопления в Москве Общество, 20:25
Власти заложили в бюджет прогноз рекордных дивидендов от «Сбера» Финансы, 20:18
Эксперты объяснили, в чем достижение лауреатов Нобелевки по медицине Технологии и медиа, 20:16
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Суд США отказался отстранять Трампа от участия в президентских выборах Политика, 20:13
Посольство в Чехии опровергло информацию о конфискации российских машин Политика, 20:02
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Лидер КХЛ забросил восемь шайб аутсайдеру Спорт, 19:39
Лукашенко назначил нового ответственного за мобилизацию в Белоруссии Политика, 19:36
Минобороны Сербии заверило в готовности армии по приказу войти в Косово Политика, 19:35
Посольство России в Словакии отвергло обвинения во вмешательстве в выборы Политика, 19:32