Times объяснила задержку с выходом новых фильмов о Джеймсе Бонде

Создатели бондианы составляют план развития на годы вперед, поскольку права купила богатейшая компания Amazon и проблем с финансами нет, объясняют собеседники The Times в индустрии. Daily Mail ранее узнала, кто станет новым Бондом

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Для следующего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде нет готового сценария, утвержденных режиссера и исполнителя главной роли, хотя с выхода прошлой картины прошло три года. К этому привели вопросы с финансированием франшизы, пишет The Times со ссылкой на инсайдеров в индустрии.

Барбара Брокколи, которая вместе со своим сводным братом Майклом Г. Уилсоном осуществляет творческий контроль над франшизой, объявила, что сейчас у них нет сценария, нет режиссера и нет актера, который мог бы стать преемником Дэниела Крейга. The Times отмечает, что, даже если бы все эти проблемы были решены, потребовалось бы еще два года, чтобы выпустить новый фильм.

По мнению бывшего президента Международного фан-клуба Джеймса Бонда и юриста из сферы развлечений Аджая Чоудхури, задержка является результатом не бездействия создателей, а череды бизнес-перестановок, поскольку Amazon в 2021 году приобрела киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, владеющую правами на Бонда. Тем самым был положен конец десятилетиям финансовых трудностей киностудии, а продюсеры франшизы, Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, теперь избавлены от многих финансовых проблем.

Юрист сравнил задержку с приобретением Disney киностудии Lucasfilm, владевшей правами на «Звездные войны», после чего три года не выходили фильмы.

«Проделывается тонна работы, просто это не так сексуально, как сценарии. <...> Франшиза Бонда — это как участок земли, а Amazon строит коммуникации. Кастинг — это как развешивание штор», — сказал Чоудхури.

Он предположил, что заявления продюсеров об отсутствии сценария — правда, но не полная: Брокколи и Уилсон имеют концепцию и план по переосмыслению франшизы и не хотят, как прежде, снимать фильм и ждать реакцию зрителей для выстраивания дальнейших планов.

Последний к этому дню фильм бондианы «Не время умирать» вышел в 2021 году, став 25-й частью франшизы. Этот проект также стал пятым и последним для Дэниела Крейга, который дебютировал в роли спецагента в 2006 году — в боевике «Казино «Рояль».

Создатели бондианы ищут нового актера на главную роль, они предъявляют два основных требования: он должен быть в возрасте около 30 лет и иметь рост выше 178 см. Брокколи выступила против идеи сделать главного героя женщиной. По словам продюсера, у Бонда может быть любой цвет кожи, но женщиной этот персонаж точно не будет.

По сведениям Daily Mail, продюсеры официально предложили сыграть агента 33-летнему британскому актеру Аарону Тейлор-Джонсону, речь идет о контракте на съемки трех картин с возможностью продления на четвертую. Съемки рассчитывают начать в следующем году, чтобы фильм вышел на экраны в 2026-м.