«Остров Джеймса Бонда» стал поводом для иска саудовского принца

Принц подал иск более чем на $5 млн. Его претензии связаны с продажей долей в рамках проекта по строительству «элитного жилого клуба, роскошного курорта и пристани для яхт» на багамском острове Cave Cay

Саудовский принц Салман ибн Султан ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подал иск в Канцлерский суд Делавэра из-за «острова Джеймса Бонда», сообщает Bloomberg.

Истец утверждает, что должностные лица компании Cave Cay LP, контролируемой инвестиционным фондом Yntegra Group, нарушают дополнительное соглашение, согласно которому он и Yntegra должны выплатить по $5 млн с каждой стороны. Однако, по словам принца, эту сумму требуют только от него, а не от Yntegra. В своем иске он просит суд заставить Cave Cay соблюдать соглашение.

Компания продает доли на острове Big Cave Cay площадью 220 акров (890,3 кв. м.) в рамках проекта по строительству «элитного жилого клуба, роскошного курорта и пристани для яхт».

Газета The Guardian в 2015 году называла частный остров на Багамах Cave Cay «островом Джеймса Бонда», на нем есть собственная взлетно-посадочная полоса, гостевые дома и рестораны. Остров имеет глубоководную бухту. Как писала газета, на тот момент Cave Cay считался самым дорогим островом в мире, выставленным на продажу. Тогда он продавался за $90 млн. Cave Cay — один из 365 островов багамского района Эксумана. На Багамах снято несколько фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде.

Принц является внуком короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, сыном принца и астронавта Султана ибн Салмана Аль Сауда. По данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние королевской семьи Саудовской Аравии составляет не менее $105 млрд.