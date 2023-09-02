SpaceX запустила вторую партию спутников предупреждения об ударах ракет

Спутники запустили в рамках программы Tranche 0 Агентства космического развития Минобороны США

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С базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии успешно стартовала ракета Falcon 9 со второй, финальной на текущий момент партией спутников, которые обеспечивают глобальную военную связь и помогают отслеживать пуски ракет, следует из сообщений в X (бывший Twitter) SpaceX.

Спутники были запущены в рамках программы Tranche 0 Агентства космического развития (SDA) Минобороны США. Как сказано на сайте агентства, «программы SDA представляют собой неотъемлемую часть гибридной космической архитектуры национальной безопасности в области связи, передачи данных и предупреждения о ракетном нападении». Эта архитектура безопасности получила название Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA).

После первого, апрельского, пуска на низкую околоземную орбиту вывели десять спутников. Второй пуск планировался как заключительный на данном этапе, по его итогам на орбите окажутся 28 спутников, из которых предупреждать о ракетном нападении будут восемь, остальные будут использоваться для связи (их еще называют транспортными).

Разработчики спутников связи — York Space Systems и Lockheed Martin, а отслеживания ракет — SpaceX и L3Harris. Наземная поддержка спутников обеспечивается Исследовательской лабораторией ВМС США.

Спутники программы Tranche 0 являются демонстрационными, рабочие будут запущены в рамках программы Tranche 1. Их будет более 150, в том числе 126 спутников связи и 35 спутников слежения. Начало запусков намечено на конец 2024 года, говорится на сайте SDA. В дальнейшем проводить пуски планируется также «траншами» каждые два года.

Первый пуск Falcon 9 со спутниками несколько раз откладывали, в частности из-за проблем с ракетой. Второй изначально должен был состояться в июне, но в итоге он тоже переносился и прошел только сейчас.