SpaceX отменила запуск ракеты с крупнейшим спутником за минуту до старта

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Компания SpaceX отменила запланированный на 27 июля запуск корабля Falcon Heavy со спутником Jupiter 3, сообщила космическая компания в Twitter. Это произошло за 65 секунд до старта корабля, пишет Space.

Запуск должен был пройти со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. В SpaceX объяснили, что запуск был остановлен «из-за нарушения критериев прерывания», еще одна попытка будет предпринята 28 июля.

Планируется, что ракета доставит на орбиту крупнейший коммерческий спутник связи Jupiter 3. Спутник весит около 10 т и при полном развертывании будет иметь размах крыльев, аналогичный размаху крыльев коммерческого самолета, уточняет Space.