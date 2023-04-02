США вывели на орбиту 10 спутников системы предупреждения ракетных атак

Американская космическая компания SpaceX вывела на орбиту группу из десяти спутников системы предупреждения о ракетных атаках Космических сил США. Об этом сообщает Агентство космических разработок (АКР) Минобороны страны.

Запуск был произведен в рамках программы Tranche 0. На орбиту были выведены первые десять спутников из запланированных 28.

«Это крупное достижение для АКР и всего Министерства обороны. Оно показывает, что наши ключевые столпы — распространение и спиральное развитие — могут принести пользу в сфере национальной безопасности», — сказал директор агентства Дерек Турнир.

Tranche 0 — первая из миссий в рамках создания американскими военными космической архитектуры Proliferated Warfighter. После завершения миссии Tranche 0 будет включать в себя 20 спутников с оптическим подключением для передачи данных и восемь — для предупреждения о ракетном нападении и для слежения за ракетами. Эти устройства оснащены датчиками с широким полем зрения. Второй запуск спутников запланирован на июнь.

В Минобороны уточнили, что с лета 2023 года группировка спутников будет использоваться для поддержки военных учений и боевых истребителей, а также передовых испытаний по отслеживанию ракет.

1 апреля SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с военными спутниками, не объясняя причин. Изначально пуск планировался 30 марта с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии, но в последний момент старт Falcon 9 прервали.

Агентство космических разработок находится в подчинении Минобороны с октября 2022 года. Программы агентства «составляют неотъемлемую часть гибридной космической архитектуры национальной безопасности в области связи», а также предупреждения о ракетном нападении, говорится на сайте оборонного ведомства.