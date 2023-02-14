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«Связной» собрался подать заявление о банкротстве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ретейлер «Связной» намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, следует из сообщения, опубликованного на «Федресурсе». Там указано, что кредиторами ООО «Сеть Связной» (основное юридическое лицо компании) являются Совкомбанк, Альфа-банк, «Вымпелком», «Мерлион» и «РБ Факторинг».

В прошлом году «Ведомости» писали, что к «Связному» подали в общей сложности 79 исков на 14,26 млрд руб. Среди истцов — кредиторы, поставщики, арендодатели и логистические компании. Альфа-банк требует со «Связного» 6 млрд руб., дистрибьютор электроники и бытовой техники Merlion — 5,6 млрд руб., Совкомбанк — 2,4 млрд руб., отмечало издание.

В «Ростелекоме» указали, что хотят взыскать с ретейлера 1 млн руб. задолженности за услуги связи, оказанные в 2019–2022 годах.

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