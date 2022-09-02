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Минцифры отказалось от ₽7 млрд на телефоны для чиновников с российским ПО

Мицифры России предложило уменьшить бюджетные ассигнования в 2022 году на более чем 7 млрд руб. из-за невозможности приобрести комплектующие для перевода органов власти на смартфоны с российской операционной системой и разработанными для нее приложениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Предложение по уменьшению бюджетных ассигнований в 2022 году на 7 104 600 000 рублей. Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной и муниципальной власти, бюджетных учреждений мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, а также обеспечение их функционирования», — говорится в документе.

В качестве пояснения для уменьшения бюджетных ассигнований говорится об «отсутствии возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

В мае 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России занимаются усовершенствованием мобильной операционной системы «Аврора» (прежнее название — Sailfish Mobile OS Rus), разработчиком которой является дочернее предприятие ПАО «Ростелеком» «Открытая мобильная платформа».

Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство несколько последних лет говорило о необходимости замены иностранного софта. Изначально переходить на отечественные продукты предписали госорганам и госкомпаниям, затем — всем владельцам критической информационной инфраструктуры, к которой относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда др. компаний. Тем не менее к концу 2021 года доля российских продуктов среди используемого госкомпаниями софта в среднем составляет 30–35% вместо предписанных директивой 50–70%, говорил РБК глава учрежденного по постановлению правительства Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

После начала спецоперации на Украине многие иностранные компании объявили о приостановке джеятельности или уходе с российского рынка. Среди прекративших работу на российском рынке были такие компании, как Microsoft, SAP, Oracle и др., чьи продукты использовались в большинстве отечественных организаций. Также о приостановке поставок продаж сообщили популярные в России производители мобильных устройств Apple и Samsung.
 

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