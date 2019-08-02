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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Технологии и медиа ,  
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Выручка Apple в России выросла на 30%

Выручка российской «дочки» Apple Inc. — ООО «Эппл Рус» — в 2018 году составила 197,2 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2017 году. Тогда компания заработала 151,9 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 2,97 млрд руб. (в 2017-ом — 1,28 млрд руб., в 2016-ом — 6,45 млрд руб.). Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб.

По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд). Чистая прибыль Apple за 12-месячный отчетный период составила $59,5 млрд против $48,4 млрд в 2017-ом.

ООО «Эппл Рус» было зарегистрировано 29 декабря 2011 года. Гендиректором компании с декабря 2017 года является Виталий Морозько.

Технологии и медиа
Места в очереди за новыми iPhone предложили за сотни тысяч рублей

В прошлом году Apple вывела на рынок новые модели смартфонов iPhone XS и XS Max. В преддверии начала продаж в Москве образовалась заметная очередь к магазину re: Store на Тверской, 27. Первый человек встал в эту очередь за четыре дня до дня старта продаж. Места в очереди можно было купить. Цена за первое место составляла 450 тыс. руб. и снижалась на 10 тыс. руб. за каждое последующее место вплоть до 20-го.

Несмотря на ажиотаж, в третьем квартале 2018-гона рынке смартфонов впервые сменился лидер по количеству проданных устройств. Им стала китайская Huawei (выпускает смартфоны под брендами Huawei и Honor) с долей рынка в 28,3%. Доля Samsung составила 24,8% в штучном выражении, Apple — 11,7%. В денежном выражении позицию лидера с долей 32% Apple все же сохранила. На втором месте Samsung с долей 26,4%, на третьем — Huawei с 25,4%.

В ноябре 2018 года арбитражный суд Московской области обязал шереметьевскую таможню вернуть «Эппл Рус» чуть более 147 млн руб., а также выплатить проценты на сумму 104,172 млн руб. К такому решению суд пришел, рассмотрев исковое заявление компании о признании действий таможенников незаконными. Ранее таможня ранее взыскала с «Эппл Рус» 10-процентную таможенную пошлину за ввоз в Россию Аррle Watch, так как квалифицировала их как наручные часы, указывает агентство. Однако годом ранее Верховный суд постановил, что Apple Watch не простые наручные часы, а сложное техническое устройство, предназначенное для обмена данными, а значит, дополнительному налогообложению не подлежат.

Теги: Apple
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