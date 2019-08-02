Выручка Apple в России выросла на 30%

Выручка российской «дочки» Apple Inc. — ООО «Эппл Рус» — в 2018 году составила 197,2 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2017 году. Тогда компания заработала 151,9 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 2,97 млрд руб. (в 2017-ом — 1,28 млрд руб., в 2016-ом — 6,45 млрд руб.). Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб.

По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд). Чистая прибыль Apple за 12-месячный отчетный период составила $59,5 млрд против $48,4 млрд в 2017-ом.

ООО «Эппл Рус» было зарегистрировано 29 декабря 2011 года. Гендиректором компании с декабря 2017 года является Виталий Морозько.