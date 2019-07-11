В Apple Watch обнаружили позволявшую прослушивать разговоры уязвимость

Американская компания Apple временно отключила в часах Apple Watch приложение, в котором была обнаружена уязвимость, дающая возможность прослушивать разговоры на чужом устройстве. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей компании.

Речь идет о приложении Walkie-Talkie, с помощью которого владельцы «умных» часов могут обмениваться голосовыми сообщениями.

«Мы только что узнали об уязвимости, связанной с приложением Walkie-Talkie на Apple Watch, и отключили эту функцию, чтобы быстро исправить эту проблему», — заявили в компании.

В Apple принесли извинения клиентам за доставленные неудобства и пообещали в кратчайшие сроки устранить уязвимость. При этом в компании отметили, что случаев прослушки разговоров хотя бы одного пользователя этого приложения установлено не было.