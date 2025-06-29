В Telegram появилась функция фактчекинга

Плашка «Проверка фактов» появилась под новостью о том, что Telegram уходит из России. В блоке, который оформлен как цитата, содержание поста опровергается. В уведомлении сказано, что разъяснение предоставлено самим Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Telegram начал работать механизм проверки информации на достоверность, обратил внимание телеграм-канал «Код Дурова», который специализируется на новостях о мессенджере. О возможном появлении функции фактчекинга «Код Дурова» сообщал еще год назад. Официальных анонсов или заявлений представителей мессенджера об этом не было.

Редакция «Кода Дурова» обнаружила плашку «Проверка фактов» (Fact Check) под постом в телеграм-канале We TON, который опубликовал информацию о том, что Telegram уходит из России. Под публикацией появился выделенный блок, оформленный как цитата, в котором говорится, что основатель мессенджера Павел Дуров не делал подобных заявлений. При нажатии на кнопку «Что это?» появляется уведомление, что разъяснение было предоставлено самим Telegram.

О том, что в бета-версии Telegram для операционной системы Android появилась функция «Проверки фактов», «Код Дурова» сообщил еще в мае 2024 года. В публикации отмечалось, что Telegram будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации, а у обычных пользователей не будет возможности влиять на результаты фактчекинга. Назначать агентства для проверки информации смогут правительства стран, где доступен Telegram, писал «Код Дурова».

Похожая функция по проверке информации есть в соцсети X, она появилась в 2021 году. Но если в Telegram проверку информации будут проводить агентства, то в бывшем Twitter этим занимаются модераторы, участвующие в программе «Примечания сообщества». По запросу пользователей они оставляют пояснения к твитам и получают обратную связь.

После начала российской военной операции на Украине Павел Дуров заявил, что телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации об украинских событиях. В то же время он отмечал, что нет физической возможности проверять все публикации.

Российские суды неоднократно штрафовали мессенджер за нарушение законодательства. В мае 2025 года Таганский районный суд назначил Telegram штрафы сразу по двум административным делам: за неисполнение обязанностей по обмену мгновенными сообщениями и за нарушение законодательства России в области персональных данных. Общая сумма двух штрафов составила 2,8 млн руб. В апреле суд оштрафовал мессенджер на 7 млн руб. за отказ удалить каналы с призывами к терактам и митингам.