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Руководство VTimes обсудило возможность закрытия издания

Основанный бывшими журналистами «Ведомостей» интернет-проект VTimes может закрыться. В мае Минюст признал издание иноагентом
Александр Губский
Александр Губский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Руководство медиапроекта VTimes рассматривает вариант, при котором издание будет закрыто в ближайшие дни, сообщили РБК два источника, близких к проекту. Такой сценарий действительно обсуждается, подтвердил РБК один из топ-менеджеров VTimes. Официальный представитель проекта и один из его основателей Александр Губский не ответил на запрос РБК.

Интернет-издание VTimes в июле 2020 года основали бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после ее продажи Ивану Еремину, владельцу холдинга «ФедералПресс». Свое решение они тогда объясняли тем, что Россия как никогда нуждается в независимых источниках информации, а новое руководство «Ведомостей» отказалось от принципов качественной журналистики.

Советником медиапроекта стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр, на созданную им некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober был зарегистрирован домен VTimes.io. Организация называла своей миссией поддержку независимой журналистики в России. Кроме VTimes она помогала The Moscow Times.

Stichting 2 Oktober зарегистрирована в Нидерландах. В мае 2021 года эту организацию Минюст внес в список средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иностранного агента. Хотя ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций, обращали внимание в VTimes.

РБК направил запрос Дерку Сауэру.

Поддержка Stichting 2 Oktober должна была быть для VTimes временной — только пока издание не создаст оргструктуру в России. Спустя почти год ситуация не изменилась, однако VTimes называло основным источником финансирования пожертвования от читателей.

Как статус иноагента влияет на СМИ

О последствиях внесения в реестр иноагентов ранее рассказывало издание «Медуза», получившее этот статус 23 апреля 2021 года. Вскоре после этого от размещения на сайте «Медузы» начали отказываться рекламодатели, потому что издание стало для них «токсичной» компанией из-за обязательной пометки «сообщение распространено иноагентом» крупным шрифтом на любой публикации, включая рекламу. В результате «Медузе» пришлось отказаться от аренды офиса, сотрудничества с внештатными авторами, а также урезать на 30–50% зарплаты штатных сотрудников.

Чтобы сохранить издание, «Медуза» объявила сбор добровольных пожертвований: к 28 мая 2021 года средства изданию перечислили более 83 тыс. человек, сообщало издание в письме жертвователям. Общую сумму перечисленных средств руководство СМИ не раскрыло. В том же письме сообщалось, что после признания «Медузы» иноагентом ее сотрудники стали получать «гораздо больше угроз, чем прежде», в том числе физической расправы.

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Автор
Елизавета Ефимович
иноагент «Ведомости» Минюст СМИ журналистика
Материалы по теме
Минюст внес VTimes в список СМИ-иноагентов
Технологии и медиа
Минюст внес «Медузу» в реестр иноагентов
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«Медуза» заявила о потере доходов из-за признания иноагентом
Технологии и медиа
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