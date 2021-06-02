Руководство VTimes обсудило возможность закрытия издания

Основанный бывшими журналистами «Ведомостей» интернет-проект VTimes может закрыться. В мае Минюст признал издание иноагентом

Александр Губский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Руководство медиапроекта VTimes рассматривает вариант, при котором издание будет закрыто в ближайшие дни, сообщили РБК два источника, близких к проекту. Такой сценарий действительно обсуждается, подтвердил РБК один из топ-менеджеров VTimes. Официальный представитель проекта и один из его основателей Александр Губский не ответил на запрос РБК.

Интернет-издание VTimes в июле 2020 года основали бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после ее продажи Ивану Еремину, владельцу холдинга «ФедералПресс». Свое решение они тогда объясняли тем, что Россия как никогда нуждается в независимых источниках информации, а новое руководство «Ведомостей» отказалось от принципов качественной журналистики.

Советником медиапроекта стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр, на созданную им некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober был зарегистрирован домен VTimes.io. Организация называла своей миссией поддержку независимой журналистики в России. Кроме VTimes она помогала The Moscow Times.

Stichting 2 Oktober зарегистрирована в Нидерландах. В мае 2021 года эту организацию Минюст внес в список средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иностранного агента. Хотя ни VTimes, ни фонд Stichting 2 Oktober не являются СМИ ни в одной из юрисдикций, обращали внимание в VTimes.

РБК направил запрос Дерку Сауэру.