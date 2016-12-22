Администратор доменов ICANN предупредил о нехватке средств

Международный администратор доменов ICANN предупредил, что может столкнуться с нехваткой средств в ближайшие пять лет. Деньги нужны в том числе для того, чтобы совершенствовать безопасность интернета

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О необходимости поиска новых источников финансирования сообщил представитель топ-менеджмента Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) в ходе телефонной конференции и онлайн-презентации стратегии ICANN во вторник, 9 октября. «Консолидация на рынке, снижение темпов роста числа регистраций доменных имен верхнего уровня (к ним относятся .com, .org и другие домены. — РБК), а также неопределенность, связанная с общими доменами верхнего уровня, оказывают давление на возможность ICANN поддерживать растущие потребности и запросы глобального сообщества, управляющего корпорацией», — отмечается в материалах корпорации.

В них говорится, что доход ICANN от продажи доменов в ближайшие пять лет останется на прежнем уровне или сократится. В то же время расходы на поддержку существующей многосторонней модели управления и новые технологии растут. Чтобы решить проблему недофинансирования, корпорация намерена усовершенствовать модель управления расходами и финансовое планирование. В ICANN напомнили о необходимости внедрять новые технологии для совершенствования системы безопасности, чтобы бороться с киберугрозами. В частности, ICANN рассматривает возможность использовать технологии блокчейн, искусственный интеллект, big data и интернета вещей.

Бюджет ICANN строится в основном из доходов от обязательных взносов регистратур (тех, кто продает домены конечным пользователям). При этом размер взноса зависит от количества зарегистрированных доменов в зоне, рассказал РБК директор Координационного центра доменов .RU/.РФ (КЦ) Андрей Воробьев. «На разные домены из этих гру​пп существует разный спрос в зависимости от региона и типа домена. Где-то ситуация оказалась не так хороша, как планировала ICANN, например в случае с брендами. Часто компания подавала заявку на регистрацию домена со своим названием, но потом отказывалась от него», — пояснил Воробьев. Помимо этого, указал он, есть фиксированные добровольные взносы в бюджет ICANN со стороны национальных регистратур (продают домены в зоне .ru, .uk и т.д.), но их вклад несравнимо мал. По его словам, сейчас ICANN планирует новый этап продажи новых доменных зон верхнего уровня — после 2020 года. «На первом этапе рассмотрение одной заявки стоило $185 тыс.», — сказал он.

«В России более распространены национальные домены .ru и .рф. Правила их регистрации определяет КЦ, а не ICANN, с конечными пользователями работают аккредитованные КЦ регистраторы. Продажа доменов конечным пользователям происходит в два этапа: регистратор получает домен по одной цене, а затем продает его конечному пользователю по другой», — объяснил Воробьев. Он также сообщил, что стоимость доменов для регистраторов увеличилась в июле прошлого года с 70 до 120 руб. — дальнейшую цену устанавливали сами регистраторы. По словам Воробьева, многие из них за последние три года перешли на новую бизнес-модель, при которой домен можно зарегистрировать относительно недорого, но его ежегодное продление стоит больше. «С другой стороны, число доменов в зоне .ru сократилось с прошлого года: на 9 октября 2018 года было 5,064 млн доменов, тогда как летом 2017-го — 5,5 млн доменов. Это связано не только с повышением стоимости, но и со спадом общего уровня экономической активности, а также ужесточением конкуренции», — рассказал Воробьев.

Другая модель управления

Представитель ICANN подверг сомнению эффективность текущей модели управления корпорацией — для ее поддержания требуется все больше ресурсов. По его мнению, необходимо увеличить прозрачность механизмов работы корпорации и принятия решений, в том числе и обеспечить большую вовлеченность мирового сообщества в разработку стратегии компании.

Существующая модель управления была принята в октябре 2016 года, когда права администратора (рассмотрение и утверждение запросов ICANN на внесение изменений в файл корневой зоны системы доменных имен) перешли к Public Technical Identifiers (PTI) — «дочке» ICANN, некоммерческой корпорации по обеспечению общественных интересов, зарегистрированной в штате Калифорния. Это подразумевает участие в работе всех желающих, в том числе бизнеса, ученых, технических экспертов, гражданского общества, правительств и других, это лучший способ добиться того, чтобы интернет завтрашнего дня остался свободным, заявлял тогда глава совета директоров ICANN Стивен Крокер.

До того момента корпорация формально находилась под управлением структуры Министерства торговли США — Национальной администрации по телекоммуникациям и информации США (NTIA), что вызывало недовольство в ряде стран, в том числе в России. Впрочем, и новая модель вызывала критику российских властей. «До этого хотя бы можно было предъявить претензии правительству США, если что-то происходило. А сейчас это некая автономная или некоммерческая организация, которая просто работает по американскому праву. И американские чиновники могут сказать: «Мы здесь ни при чем. Идите в суд в Калифорнии и судитесь с этими ребятами», — говорил РБК помощник президента Игорь Щеголев. По его словам, Россия настаивает на расширении роли государств в управлении ICANN.

«Возрастающая роль интернета во всех сферах жизни увеличивает вероятность того, что правительства захотят вмешаться и получить контроль над системой доменных имен с помощью нормативного регулирования», — говорится в презентации ICANN. Представитель корпорации также отметил возрастающую угрозу фрагментации интернета — разделение его на множество зон — в результате геополитического, технологического и организационного давления.

Осенью прошлого года Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИД России до 1 августа 2018 года инициировать в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) обсуждение вопроса о создании для государств — участников объединения собственной системы дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля ICANN и других международных организаций. Однако, как говорил РБК источник на интернет-рынке, поручение не было выполнено в указанный срок. Представитель Минкомсвязи не комментировал эту информацию. В МИДе не ответили на вопрос РБК.