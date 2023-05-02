IBM приостановит наем сотрудников, которых может заменить ИИ

Искусственный интеллект мог бы заменить около 7,8 тыс. сотрудников в бэк-офисе IBM, в том числе в отделе управления персоналом, в ближайшие пять лет, рассказал глава корпорации

Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Американская корпорация IBM планирует приостановить прием сотрудников, которых мог бы заместить искусственный интеллект, в ближайшие годы. Об этом заявил генеральный директор Арвинд Кришна, передает Bloomberg.

По его словам, искусственный интеллект мог бы заменить около 7,8 тыс. сотрудников в корпорации. Кришна допустил, что будет приостановлен прием на позиции в бэк-офисе, в том числе в отдел управления персоналом.

Кришна отметил, что должности, которые не связаны с работой с клиентами, занимают примерно 26 тыс. работников. «Я легко могу представить, как 30% от этого будет заменено искусственным интеллектом в течение пяти лет», — подчеркнул он.

Более рутинные задачи, такие как предоставление писем с подтверждением трудоустройства или перевод сотрудников из отдела в отдел, скорее всего, будут полностью автоматизированы, пояснил глава IBM. Однако некоторые функции, которые выполняет отдел кадров, такие как оценка состава рабочей силы и производительности, вероятно, не будут заменены в течение следующего десятилетия, добавил Кришна.

Ранее в 2023 году компания объявила о сокращениях, которые после завершения могут составить около 5 тыс. человек. При этом в первом квартале IBM привлекла около 7 тыс. сотрудников.

Ожидается, что новые меры по повышению производительности и экономичности позволят корпорации сэкономить $2 млрд в год к концу 2024 года, заявил финансовый директор Джеймс Кавано.

В конце ноября прошлого года компания OpenAI представила универсальный чат-бот ChatGPT. Его создали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Он способен вести диалог, спорить, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать медицинские советы.

Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце марта опубликовал статью «Эпоха ИИ началась», изложив свое представление о будущем искусственного интеллекта. Бизнесмен назвал его революционным достижением в области технологий, отметив, что это сможет изменить работу отраслей, в том числе сельскохозяйственной, образовательной и области здравоохранения.

Позднее было опубликовано открытое письмо экспертов и представителей IT-отрасли, в котором они предупредили, что системы с искусственным интеллектом могут представлять опасность для общества. Они призвали все ИИ-лаборатории прекратить обучение систем мощнее GPT-4, пока не будут созданы общие протоколы безопасности.

Alibaba Cloud 11 апреля представила искусственный интеллект Tongyi Qianwen, который в будущем ляжет в основу различных приложений компании. В будущем его планируется внедрить в платформу для корпоративного общения DingTalk, где он сможет конспектировать содержание совещаний, составлять электронные письма и на основе заданной информации проектировать рекламные кампании.