Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито»
Google согласилась уничтожить «миллиарды» записей данных о действиях пользователей в интернете в рамках урегулирования иска, в котором утверждается, что компания отслеживала персональные данные людей без их ведома, сообщает Bloomberg.
Коллективный иск от миллионов пользователей Google был подан в суд США в 2020 году. Заявители утверждали, что компания тайно собирала данные людей, использующих веб-браузер Chrome в режиме «инкогнито». По словам истцов, это превратило Google в «кладезь информации», компания получила информацию об их друзьях, любимых блюдах, хобби, покупательских привычках, а также «самых интимных и потенциально смущающих» сведениях, которые они искали в Сети.
Google сообщила, что обновит информацию о том, что собирает при «частном» просмотре. Это также позволит пользователям в режиме инкогнито блокировать сторонние файлы cookie в течение пяти лет.
«Мы рады урегулированию этого иска, который всегда считали необоснованным», — заявил представитель Google Хосе Кастанеда. По его словам, компания «никогда не связывает данные с пользователями», если те пользуются режимом «инкогнито».
Истцы требовали от Google возместить ущерб в размере $5 млрд, но в мировое соглашение это условие не вошло. Тем не менее, пользователи могут подать к компании индивидуальные иски.
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