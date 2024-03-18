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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о планах Apple использовать ИИ от Google в новом ПО

Bloomberg: Apple ведет переговоры об использовании ИИ Gemini от Google для ПО
Apple ведет переговоры с Google об использовании ее ИИ-моделей Gemini в новом iOS, пишет Bloomberg. Источники пояснили, что собственные технологии Apple уступают софту конкурентов, поэтому она рассматривает партнерство
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Apple ведет переговоры с Google об использовании разработанного последней искусственного интеллекта Gemini в программном обеспечении для IPhone, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Apple желает лицензировать набор моделей генеративного искусственного интеллекта Gemini (используется в том числе в основе чат-бота Gemini, ранее называвшегося Bard) для использования их некоторых функций в IPhone, которые появятся в этом году. Кроме того, заявили собеседники агентства, Apple недавно провела переговоры с OpenAI (разработчик Chat GPT) и рассмотрела возможность использования ее модели ИИ.

По словам источников Bloomberg, Apple и Google пока не согласовали условия или брендинг соглашения об искусственном интеллекте и не завершили работу над тем, как оно будет реализовано.

Google выпустила Gemini в начале минувшего декабря, в феврале она представила обновленную версию — Gemini 1.5.

Apple готовит новые возможности в рамках iOS 18, следующей версии операционной системы iPhone, на основе своих собственных моделей искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, усовершенствования будут сосредоточены на функциях, которые работают на устройствах Apple, а не на тех, что предоставляются через облако.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Если сделка между Apple и Google состоится, она будет основываться на партнерстве двух компаний. Пока Google ежегодно платит Apple «миллиарды долларов» за то, чтобы ее поисковая система стала опцией по умолчанию в веб-браузере Safari на iPhone и других устройствах.

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С прошлого года Apple тестирует собственную модель ИИ Ajax, некоторые сотрудники опробовали также чат-бот Apple GPT, однако, как рассказали собеседники агентства, эти технологии уступают разработкам конкурентов, поэтому партнерство в компании сочли наилучшим вариантом.

Представители Apple и Google отказались от комментариев.

По прогнозу Bloomberg, хотя переговоры ведутся активно, маловероятно, что о сделке будет объявлено до июня, когда Apple планирует провести свою ежегодную Всемирную конференцию разработчиков. Также агентство отмечает, что возможная сделка двух крупнейших технологических компаний привлечет внимание антимонопольных ведомств.

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