Bloomberg узнал о планах Apple использовать ИИ от Google в новом ПО
Apple ведет переговоры с Google об использовании разработанного последней искусственного интеллекта Gemini в программном обеспечении для IPhone, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.
Apple желает лицензировать набор моделей генеративного искусственного интеллекта Gemini (используется в том числе в основе чат-бота Gemini, ранее называвшегося Bard) для использования их некоторых функций в IPhone, которые появятся в этом году. Кроме того, заявили собеседники агентства, Apple недавно провела переговоры с OpenAI (разработчик Chat GPT) и рассмотрела возможность использования ее модели ИИ.
По словам источников Bloomberg, Apple и Google пока не согласовали условия или брендинг соглашения об искусственном интеллекте и не завершили работу над тем, как оно будет реализовано.
Google выпустила Gemini в начале минувшего декабря, в феврале она представила обновленную версию — Gemini 1.5.
Apple готовит новые возможности в рамках iOS 18, следующей версии операционной системы iPhone, на основе своих собственных моделей искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, усовершенствования будут сосредоточены на функциях, которые работают на устройствах Apple, а не на тех, что предоставляются через облако.
Если сделка между Apple и Google состоится, она будет основываться на партнерстве двух компаний. Пока Google ежегодно платит Apple «миллиарды долларов» за то, чтобы ее поисковая система стала опцией по умолчанию в веб-браузере Safari на iPhone и других устройствах.
С прошлого года Apple тестирует собственную модель ИИ Ajax, некоторые сотрудники опробовали также чат-бот Apple GPT, однако, как рассказали собеседники агентства, эти технологии уступают разработкам конкурентов, поэтому партнерство в компании сочли наилучшим вариантом.
Представители Apple и Google отказались от комментариев.
По прогнозу Bloomberg, хотя переговоры ведутся активно, маловероятно, что о сделке будет объявлено до июня, когда Apple планирует провести свою ежегодную Всемирную конференцию разработчиков. Также агентство отмечает, что возможная сделка двух крупнейших технологических компаний привлечет внимание антимонопольных ведомств.
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