Верховный суд обязал ВТБ заплатить НДС за лицензии на Microsoft

Верховный суд встал на сторону поставщика софта в споре с ВТБ об уплате НДС за лицензии Microsoft, купленные в 2020‒2022 годах. Дело касалось изменения договора из-за поправок в законодательстве и может повлиять на другие споры

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Верховный суд обязал взыскать с банка ВТБ 141 млн руб. в пользу «Энвижн Груп» (входит в группу «Ситроникс», принадлежащую АФК «Система»), следует из опубликованного в картотеке судебных дел решения.

Спор между компаниями шел из-за сублицензионного договора, по которому ВТБ выплачивал «Энвижн Груп» 707 млн руб. за лицензионные права на использование программного обеспечения Microsoft в 2020‒2022 годах. В договоре было прописано, что эта сумма не облагается НДС. Но 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, по которым не допускается освобождение от НДС при продаже программного обеспечения, не включенного в реестр отечественного софта. Из-за этого «Энвижн Груп» была вынуждена сама платить НДС с лицензионных платежей, получаемых от ВТБ после 2021 года. Согласно материалам дела, компания неоднократно просила ВТБ привести договор в соответствие с новым законодательством, но получала отказ. В результате «Энвижн Груп» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием выплатить НДС.

Представитель ВТБ в ходе судебного разбирательства ссылался на пункт договора с «Энвижн Груп», по которому условия договора не могли меняться на протяжении всего срока его действия. В результате Арбитражный суд согласился с позицией банка и отказал компании в удовлетворении требований. Это решение было обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде, который встал на сторону «Энвижн Груп». По мнению суда, вносить изменения в договор для уплаты НДС было необязательно, так как изменение цены договора связано с изменением налогового законодательства, но кассационная инстанция встала на сторону ВТБ и отменила это решение. После этого «Энвижн Груп» обратилась в Верховный суд, который, в свою очередь, оставил в силе решение апелляции.

Представители ВТБ и «Ситроникса» отказались от комментариев.

Как менялись условия для работы IT-компаний С 2021 года начали действовать налоговые льготы для IT-компаний, по которым те, кто получает не менее 90% доходов от разработки программного обеспечения и баз данных, имеют государственную аккредитацию как организация, занимающаяся IT-деятельностью, и штат из семи или более сотрудников, получали право на сниженные страховые взносы (7,6 вместо 14%) и трехпроцентный налог на прибыль (вместо 20%). Одновременно для компенсации выпадающих доходов бюджета было отменено освобождение от НДС при продаже исключительных прав на программное обеспечение. До этого момента НДС облагались только коробочные версии софта (на физических носителях с кодом для активации лицензии), а цифровые — нет. Это распространялось как на покупку российского, так и зарубежного софта. В середине 2022 года требования для получения этих льгот были упрощены: на них могут претендовать аккредитованные IT-компании с 70-процентной долей доходов от IT-деятельности, включая передачу исключительных прав на разработанные компанией компьютерные программы или базы данных, их реализацию, установку, тестирование, сопровождение, предоставление услуг по разработке или модификации программ и баз данных, созданию программно-аппаратных комплексов и др.

На что повлияет решение

Руководитель практики «цифровая экономика» юридической компании GMT Legal Денис Поляков согласен, что при изменении налогового законодательства допустимо и изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Эта норма прописана в пункте 1 статьи 451 Гражданского кодекса. Юрист считает, что компаниям нужно проверить все действующие договоры в отношении прав на софт, заключенные до июля 2020 года. Это должно позволить избежать аналогичных споров. Суд апелляционной инстанции указал и обосновал, что предоставление прав на софт является оказанием услуги, моментом отгрузки которой выступают периоды использования софта, предоставленного по лицензии, говорит юрист. «Этот вывод очень важен для целей последующей квалификации отношений по поводу прав на программное обеспечение в иных спорах», — подчеркивает Поляков.

Юрист практики интеллектуальной собственности и технологий BGP Litigation Анастасия Снопкова говорит, что Верховный суд мог опираться на разъяснения Минфина о том, что начиная с 1 января 2021 года применяется налоговая ставка по НДС в размере 20% независимо от даты заключения договора и порядка оплаты указанных прав. По ее мнению, вынесенное решение по делу «Энвижн Груп» может повлиять на все спорные ситуации, когда в период действия договора изменилось налоговое или любое другое регулирование, возложившее на стороны новые обязательства. «Стоит отметить, что проблема, возникшая в деле «Энвижн Груп», аналогична той, которая ранее уже вставала в практике: в 2019 году ставка НДС была увеличена с 18 до 20%, и это вызвало много споров среди налогоплательщиков. Позиция Верховного суда по делу «Энвижн Груп» может повлиять на все спорные ситуации, когда в период действия договора изменилось налоговое или иное регулирование, возложившее на стороны новые обязательства», — считает Снопкова.