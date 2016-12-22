Топ-менеджер СМП Банка поборется за спорные бренды «Союзмультфильма»

Артем Оболенский, председатель совета директоров СМП Банка, стал партнером «Союзмультфильма». Структура бизнесмена и «дочка» киностудии будут совместно заниматься лицензионной очисткой спорных товарных знаков

Артем Оболенский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В конце февраля ООО «Союзмультфильм» — дочерняя структура ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» — учредило компанию ООО «13-й персонаж», специализирующуюся на «деятельности в области права», следует из данных ЕГРЮЛ.

«Союзмультфильм» получил 51% доли нового ООО, оставшиеся 49% — у ООО «Платформа», единственным учредителем которого выступает Артем Оболенский. Человек с таким же именем и ИНН — председатель совета директоров СМП Банка.

Компания «13-й персонаж», как сообщила РБК директор по юридическим вопросам «Союзмультфильма» Наталья Сигачева, создана для управления несколькими спорными брендами, связанными с персонажами мультипликационных произведений «Золотой коллекции» «Союзмультфильма», в отношении которых есть необходимость юридических и судебных разбирательств. По словам Сигачевой, «13-й персонаж» будет отстаивать интересы правообладателя и лицензиатов «Союзмультфильма» и получит возможность самостоятельно продавать лицензии на данные бренды в определенных товарных категориях.

Почему партнером киностудии в этом проекте стала структура председателя совета директоров СМП Банка, представитель «Союзмультфильма» не уточнил. В пресс-службе Минкультуры, в чьем ведении находится ФГУП «Союзмультфильм», не ответили на запрос. В пресс-службе СМП Банка отказались от комментариев. Связаться с Артемом Оболенским не удалось.

Чем известен Артем Оболенский Артем Оболенский окончил Univercity Northumbria в Великобритании, Киевский национальный экономический университет и Fordham Univercity в США. Оболенский входит в советы директоров — в частности, ООО «РусГазАльянс», АНО по развитию и поддержке спорта «Спорт Аккорд» и ЗАО «РусГазДобыча». Последняя компания, которая может заняться разработкой месторождений Тамбейской группы на Ямале, — собственность Оболенского. База СПАРК называет Оболенского собственником ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и ООО «Национальная газовая группа». С 2015 года возглавляет совет директоров подконтрольного братьям Аркадию и Борису Ротенбергам СМП Банка.

Гендиректором учрежденной Оболенским «Платформы» является Вадим Бубнов. Он, согласно данным СПАРК, возглавляет сейчас также Международный фонд поддержки правовых инициатив, учредители которого — юридический факультет МГУ имени Ломоносова, Московская государственная юридическая академия, Международный союз юристов, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

В начале 2018 года по результатам госзакупки Международный фонд поддержки правовых инициатив заключил с ФГУП «Союзмультфильм» годовой договор на оказание юридических и консалтинговых услуг. В частности, фонд представляет интересы киностудии в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также в административном и уголовном производстве, следует из опубликованного проекта договора. По контракту фонд получит от «Союзмультфильма» за оказанные услуги 9 млн руб. при начальной стоимости закупки 10,8 млн руб.

В Международном фонде поддержки правовых инициатив не ответили на запрос РБК. Вадим Бубунов подтвердил, что у фонда есть контракт с «Союзмультфильмом», а «13-й персонаж» действительно займется лицензионной очисткой проблемных товарных знаков.

О том, что «Союзмультфильм» будет добиваться пересмотра контрактов по своим авторским правам, в том числе через суд, ранее неоднократно говорила предправления киностудии Юлиана Слащева. Около 80% договоров, заключенных за последние десять лет киностудией, являются для нее невыгодными, заявила Слащева в интервью агентству «РИА Новости» в июне прошлого года.

В базе «Электронное правосудие» зарегистрировано свыше двух десятков судебных дел, в которых с 2017 года участвовал или продолжает участвовать ФГУП «Союзмультфильм». В частности, МВД привлекло к административной ответственности производителя мороженого — ООО «Альтервест XXI век», незаконно использовавшего на упаковке товарные знаки «Деревня Простоквашино» и «Кот Матроскин». В свою очередь «Альтервест XXI век» требовал признать недействительным отмену Роспатентом охраны нескольких товарных знаков, и третьим лицом в этих спорах выступает «Союзмультфильм». В «Альтервест XXI век» не ответили на запрос РБК.

В августе прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску «Союзмультфильма» взыскал 25 тыс. руб. с торговой сети «Перекресток» за незаконное использование образов из мультфильмов «Простоквашино». Иск был подан из-за продажи мороженого под брендом «Деревня Простоквашино». В феврале этого года суд встал на сторону киностудии в споре об использовании изображения Винни Пуха, отказав ООО «Алвега», производящему продукты питания, в регистрации товарного знака с изображением этого мультипликационного героя.