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Технологии и медиа ,  
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У нейросети от Meta нашли те же ошибки, что и у чат-бота Gemini от Google

У Imagine AI при генерации изображений нашли те же ошибки, что и у Gemini
В частности, чат-бот Imagine AI при наборе подсказки «группа людей в колониальный период в США» выдавал изображения «группы азиатских женщин». Из-за аналогичной проблемы Google пришлось ограничить работу своей нейросети
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Нейросеть Imagine AI от компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) допускает те же ошибки, что и чат-бот Gemini от Google, при генерации изображений людей, пишет Axios.

Google пришлось ограничить работу своей нейросети из-за жалоб пользователей на сгенерированные изображения людей. Так, Gemini создавала изображения женщин и небелокожих людей — в частности, при воссоздании королей, викингов или немецких солдат времен Второй мировой войны.

С аналогичной проблемой столкнулись и пользователи чат-бота Meta. Imagine AI создавала изображения, похожие на те, что генерировала ИИ от Gemini. В частности, нейросеть не отвечала на запрос «папа» (pope), но когда ее спрашивали о «группе пап», она генерировала «черных пап». При наборе подсказки «группа людей в колониальный период в США» ИИ выдавал изображения «группы азиатских женщин», а при запросе «профессиональные игроки в американский футбол» появлялись только женщины в футбольной форме.

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Фото:Iryna Imago / Shutterstock

Imagine AI — генератор изображений в личных сообщениях в Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат Meta). В ее основе — модель искусственного интеллекта Emu. Еще в октябре пользователи при тестировании нейросети обнаружили, что она позволяет создавать защищенных авторским правом персонажей мультфильмов с оружием или курящими травку.

Предприниматель Илон Маск обвинил Google в том, что компания «переусердствовала с ИИ-генерацией изображений» из-за «безумного, расистского, антицивилизационного программирования».

Google представила Gemini, который разработчики назвали своей «крупнейшей и самой мощной моделью искусственного интеллекта», в начале декабря 2023 года. Поясняется, что ИИ от Google способен эффективно работать на любых системах — от центров обработки данных до мобильных устройств. Тогда заявлялось, что Gemini будет доступен на английском языке более чем в 170 странах. Его добавят в аппарат Pixel 8 Pro — первый смартфон, созданный для работы под управлением Gemini Nano, а также ИИ внедрят и в некоторые другие продукты и сервисы компании.

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Теги
Елена Чернышова
Google Нейросеть
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