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Технологии и медиа ,  
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OpenAl обвинила The New York Times во «взломе» ChatGPT

OpenAl обвинила NYT в нарушении правил использования ChatGPT
Фото: Iryna Imago / Shutterstock
Фото: Iryna Imago / Shutterstock

Американская компания OpenAl направила заявление в суд округа Нью-Йорк с просьбой отклонить иск газеты The New York Times (NYT), обвинившей разработчика чат-бота ChatGPT в нарушении авторских прав. Об этом сообщает NYT.

The New York Times подала иск к OpenAI, а также Microsoft в конце декабря 2023 года. Газета заявила, что компании нарушили авторские права, используя миллионы статей издания для обучения нейросетей, таких как ChatGPT и Bing Chat. В иске говорится, что чат-боты по запросу пользователей выдавали фрагменты журналистских материалов и теперь нейросети конкурируют с изданием в качестве источника информации.

OpenAl в ходатайстве с просьбой отклонить иск NYT утверждает, что газета The New York Times «заплатила кому-то за взлом продуктов OpenAI». По версии технологической компании, журналисты с помощью третьего лица выявили ошибку в системе ChatGPT и загрузили в нейросеть статьи, чтобы она затем выдала им фрагменты этих материалов. «Им потребовались десятки тысяч попыток, чтобы получить крайне аномальные результаты», — говорится в заявлении.

Разработчик заявил, что NYT использовала для получения частей статей «вводящие в заблуждение подсказки» и нарушила условия использования ChatGPT. В OpenAI подчеркнули, что «практически все» журналистские материалы, части которых выдала нейросеть, уже были опубликованы на многочисленных общедоступных веб-сайтах. Компания также отметила, что «обязалась устранить» ошибку, которой якобы воспользовалась газета.

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OpenAI подчеркнула, что ChatGPT «никоим образом не заменяет подписку на The New York Times». «В реальном мире люди не используют ChatGPT или любой другой продукт OpenAI для этой цели», — говорится в заявлении. В компании также подчеркнули, что добросовестно использовали общедоступный контент для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта.

Как считает адвокат NYT Ян Б. Кросби, OpenAI в ходатайстве не смогла оспорить, что «скопировала миллионы работ The New York Times для создания и обучения своих коммерческих продуктов без нашего разрешения». «То, что OpenAI удивительно неправильно характеризует как «взлом», — это просто использование продуктов OpenAI для поиска доказательств того, что они украли и воспроизвели защищенные авторским правом работы Times», — сказал он.

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