OpenAl обвинила The New York Times во «взломе» ChatGPT

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Американская компания OpenAl направила заявление в суд округа Нью-Йорк с просьбой отклонить иск газеты The New York Times (NYT), обвинившей разработчика чат-бота ChatGPT в нарушении авторских прав. Об этом сообщает NYT.

The New York Times подала иск к OpenAI, а также Microsoft в конце декабря 2023 года. Газета заявила, что компании нарушили авторские права, используя миллионы статей издания для обучения нейросетей, таких как ChatGPT и Bing Chat. В иске говорится, что чат-боты по запросу пользователей выдавали фрагменты журналистских материалов и теперь нейросети конкурируют с изданием в качестве источника информации.

OpenAl в ходатайстве с просьбой отклонить иск NYT утверждает, что газета The New York Times «заплатила кому-то за взлом продуктов OpenAI». По версии технологической компании, журналисты с помощью третьего лица выявили ошибку в системе ChatGPT и загрузили в нейросеть статьи, чтобы она затем выдала им фрагменты этих материалов. «Им потребовались десятки тысяч попыток, чтобы получить крайне аномальные результаты», — говорится в заявлении.

Разработчик заявил, что NYT использовала для получения частей статей «вводящие в заблуждение подсказки» и нарушила условия использования ChatGPT. В OpenAI подчеркнули, что «практически все» журналистские материалы, части которых выдала нейросеть, уже были опубликованы на многочисленных общедоступных веб-сайтах. Компания также отметила, что «обязалась устранить» ошибку, которой якобы воспользовалась газета.

OpenAI подчеркнула, что ChatGPT «никоим образом не заменяет подписку на The New York Times». «В реальном мире люди не используют ChatGPT или любой другой продукт OpenAI для этой цели», — говорится в заявлении. В компании также подчеркнули, что добросовестно использовали общедоступный контент для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта.

Как считает адвокат NYT Ян Б. Кросби, OpenAI в ходатайстве не смогла оспорить, что «скопировала миллионы работ The New York Times для создания и обучения своих коммерческих продуктов без нашего разрешения». «То, что OpenAI удивительно неправильно характеризует как «взлом», — это просто использование продуктов OpenAI для поиска доказательств того, что они украли и воспроизвели защищенные авторским правом работы Times», — сказал он.