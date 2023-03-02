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Reuters сообщил об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях

Reuters сообщил об отказе компании Маска Neuralink в испытаниях нейрочипа на людях
Маск неоднократно утверждал, что его компания Neuralink вскоре начнет испытания чипа на людях, однако сама Neuralink не обращалась за разрешением FDA до начала 2022 года
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Carina Johansen / Reuters)

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отказало миллиардеру Илону Маску и его компании Neuralink в испытаниях нейрочипа на людях, сообщает Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников.

Илон Маск, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, — второй богатейший человек в мире после главы LVMH Бернара Арно, его состояние оценивается в $184 млрд.

Neuralink — компания Маска по разработке нейрочипа. Он позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. Таким образом, с помощью него можно будет управлять компьютером или смартфоном напрямую. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса. По словам Маска, чип позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Первые испытания уже прошли на крысах и обезьянах и были успешными, утверждал предприниматель.

Хотя Маск с 2019 года неоднократно утверждал, что его компания вскоре начнет испытания чипа на людях, Neuralink не обращалась за разрешением FDA до начала 2022 года, сообщает агентство. Последний раз предприниматель говорил, что весной компания получит одобрение FDA, в конце ноября прошлого года.

Объясняя свое решение, агентство обозначило десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить испытания. В частности, власти выразили опасения по поводу литиевой батареи и вероятности того, что крошечные провода могут попасть в другие области мозга. У регулятора также возник вопрос, возможно ли удалить чип, не повреждая мозговую оболочку, рассказали собеседники агентства.

В декабре прошлого года Reuters сообщал о расследовании в отношении Neuralink из-за жалоб на жестокое обращение с животными. Сотрудники компании пожаловались на то, что испытания на животных проводятся в спешке и приводят к их страданиям и смертям.

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Теги
Елена Чернышова
Илон Маск чип испытания Neuralink
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