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Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире

Капитал Маска вырос до $187,1 млрд. Это превышает личное состояние Арно в размере $185,3 млрд, отмечает Bloomberg
Американский бизнесмен Илон Маск
Американский бизнесмен Илон Маск (Фото: Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире, ненадолго уступив титул французскому предпринимателю Бернару Арно, передает Bloomberg.

По данным агентства, этому способствовал почти 70%-ный скачок цен на акции Tesla Inc. в 2023 году. Инвесторы возвращаются к ставкам на более рискованные акции на фоне признаков экономического роста и медленных темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, пишет Bloomberg.

Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей, отмечает агентство.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, капитал Маска вырос до $187,1 млрд. Это превышает личное состояние Арно в размере $185,3 млрд.

Весной 2022 года Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии Forbes, тогда его состояние составляло $219 млрд. Он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса ($171 млрд). Арно на тот момент был на третьем месте со $158 млрд.

7 декабря прошлого года Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes, уступив его главе LVMH. Позже в том же месяце разрыв между ним и французским бизнесменом составил $11,8 млрд — Маск занял второе место с $176,8 млрд, а Арно — первое с $188,6 млрд.

В конце декабря Маск стал первым человеком в мире, кто потерял более $200 млрд. Bloomberg писал, что большая часть его состояния сократилась на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla.

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На пике состояние Маска равнялось $340 млрд — этого показателя бизнесмен достиг 21 ноября 2022 года. Тем не менее уже в последние недели декабря его капитал снизился до $137 млрд.

11 февраля агентство сообщило, что Маску не хватает чуть больше $6 млрд, чтобы вновь стать самым богатым человеком в мире. На тот момент бизнесмен занимал второе место с $179 млрд, уступая Арно с $185 млрд.

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Виктория Громова Виктория Громова
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