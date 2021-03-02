Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов

О закрытии проекта блокчейн-платформы TON Дуров объявил в мае прошлого года. Инвестиции в проект составили $1,7 млрд. В случае отказа от компенсации инвесторы Da Vinci Capital пообещали подать судебный иск, пишет Forbes

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В конце февраля инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду. Также уведомление направили вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON. Информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске.

По данным Forbes, инвесторы требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В случае отказа в компенсации, в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондон.

Источник РБК, близкий к Telegram сообщил, что инвесторы просят возместить $20 млн, а не $100 млн, а других писем о компенсации в компании не получали. Юристы лондонского офиса Skadden считают, что у таких претензий мало шансов на успех, так как договор четко обговаривал как расходы, так и риски, указал собеседник. Если иск подадут, это придется делать это в арбитраже (LCIA), так как этот способ разрешения конфликтов определен договором, уточнил он.

Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев. Илья Перекопский не ответил на вопрос Forbes.

Как отмечает Forbes, Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital был одним из крупнейших инвесторов TON. Фонд заключил с Telegram соглашения о покупке токенов на сумму $72,1 млн и за 2018 год перевел на счета продавца $45,4 млн, говорилось в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.