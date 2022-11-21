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Корабль Orion облетел Луну без экипажа на борту

Беспилотный корабль Orion облетел Луну без астронавтов на борту
Фото: NASA
Фото: NASA

Беспилотный космический корабль Orion без экипажа на борту совершил облет Луны, сообщает NASA.

Orion пролетел на высоте приблизительно 130 км над лунной поверхностью, двигаясь со скоростью примерно 8210 км/ч. Во время облета Луны Orion находился на расстоянии чуть больше 370 149 тыс. км от Земли.

Предполагается, что Orion выйдет на дальнюю ретроградную орбиту 25 ноября. Там он пробудет около недели для проверки систем. Приводнение Orion должно совершиться 11 декабря.

Orion был запущен 16 ноября. Внутри корабля нет живых людей — только манекены, записывающие данные для будущих членов экипажа. Это первое летное испытание корабля без людей на борту.

Запуск проводится в рамках программы Artemis 1 — первого этапа лунной программы США, целью которой является высадка людей на Луну. Второй этап подразумевает, что Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третий этап — высадка людей — запланирован на 2024 год.

Теги
NASA космос Луна
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