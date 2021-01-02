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Технологии и медиа ,  
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Фонд кино назвал самые успешные фильмы в прокате за год

Больше всех заработала комедия «Холоп» Клима Шипенко, собравшая в 2020 году 2,696 млрд руб. В тройку лидеров также вошли «Лед 2» Жоры Крыжовникова и «Джентльмены» Гая Ричи
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фонд кино представил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года. Список возглавила комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко.

Картина стартовала в прокате 26 декабря 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год. В прошлом году она собрала 2,696 млрд руб., общая сумма с учетом 2019-го составила 3,072 млрд руб. Ленту посмотрели более 10 млн зрителей. В феврале она заработала 2,9438 млрд руб., став самым кассовым отечественным фильмом в истории России.

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На втором месте — спортивная драма «Лед 2» Жоры Крыжовникова, которая вышла в прокат 14 февраля. Сборы составили 1,469 млрд руб., на фильм сходили более 6 млн человек. Третью строку заняли «Джентьмены» Гая Ричи, стартовавшие в прокате 13 февраля (1,224 млрд руб., 4 млн зрителей).

В первую десятку также вошли следующие фильмы:

  • «Вторжение» Федора Бондарчука, вышел в прокат 1 января (960,4 млн руб., 3,4 млн зрителей);
  • «Довод» Кристофера Нолана, вышел в прокат 3 сентября (942,8 млн руб., 3,1 млн зрителей);
  • «Соник в кино» Джеффа Фаулера, в прокат вышел 20 февраля (637,2 млн руб., 2,8 млн зрителей);
  • «Плохие парни навсегда» Билала Фалла и Адиль Эль Арби, в прокат вышел 23 января (614 млн руб., 2,2 млн зрителей);
  • «Союз спасения» Андрея Кравчука, в прокат вышел 26 декабря 2019 года (571,3 млн руб., 2,1 млн зрителей);
  • «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» Стивена Гейгана, в прокат вышел 20 февраля (555 млн руб., 2,2 млн зрителей);
  • «Непосредственно Каха» Виктора Шамирова, в прокат вышел 12 ноября (543 млн руб., 2,1 млн зрителей).

Как сообщили в Фонде, сборы российского кино в минувшем году составили 10,7 млрд руб., зарубежного — 12,1 млрд руб. По сравнению с 2019 годом показатели снизились на 12,6 и 71,9% соответственно.

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Минкультуры предложило правила для удаления зрителей из кинотеатров
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Общий объем кассовых сборов в кинотеатрах составил 22,8 млрд руб., это на 58% меньше по сравнению с 2019-м. Объем проданных билетов снизился на 59,6% (88,7 млн). Это связано с мерами, введенными из-за пандемии коронавируса: приостановкой деятельности кинотеатров, ограничениями на заполняемость залов и переносом крупных зарубежных премьер на 2021 год.

Из-за распространения инфекции кинотеатры в России были закрыты на протяжении почти четырех месяцев — с конца марта по июль 2020 года. В августе они начали постепенно открываться, однако все равно не могли продавать более 50% билетов на один сеанс по требованию Роспотребнадзора. Из-за возросшего числа заболевших осенью власти запретили заполнять кинозалы больше чем на 25% в Москве и Московской области вплоть до 15 января 2021-го. С декабря такой же запрет действует в Санкт-Петербурге.

Автор
Наталия Анисимова
Фонд кино фильм кинотеатры прокат
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