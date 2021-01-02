Фонд кино назвал самые успешные фильмы в прокате за год

Больше всех заработала комедия «Холоп» Клима Шипенко, собравшая в 2020 году 2,696 млрд руб. В тройку лидеров также вошли «Лед 2» Жоры Крыжовникова и «Джентльмены» Гая Ричи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фонд кино представил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года. Список возглавила комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко.

Картина стартовала в прокате 26 декабря 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год. В прошлом году она собрала 2,696 млрд руб., общая сумма с учетом 2019-го составила 3,072 млрд руб. Ленту посмотрели более 10 млн зрителей. В феврале она заработала 2,9438 млрд руб., став самым кассовым отечественным фильмом в истории России.

На втором месте — спортивная драма «Лед 2» Жоры Крыжовникова, которая вышла в прокат 14 февраля. Сборы составили 1,469 млрд руб., на фильм сходили более 6 млн человек. Третью строку заняли «Джентьмены» Гая Ричи, стартовавшие в прокате 13 февраля (1,224 млрд руб., 4 млн зрителей).

В первую десятку также вошли следующие фильмы: