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Технологии и медиа ,  
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Эксперты назвали основные тренды в медиа
Под конец года совокупная цитируемость онлайн-платформ превысила общую цифру по этому показателю для интернет-СМИ, а Telegram стал наиболее цитируемой площадкой, обойдя новостные агрегаторы
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Telegram и «Яндекс. Дзен» стали самыми цитируемыми русскоязычными онлайн-платформами, предоставляющими пользователям контент. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомился РБК.

При этом доля цитируемости Telegram была почти в два раза больше, чем у «Яндекс.Дзен» (64,7% против 30,7%), тогда как у агрегаторов «Новости @Mail.ru» и «Rambler / Новости» этот показатель находился лишь на уровне 2,5% и 2%, соответственно.

Кроме того, под конец года по совокупной цитируемости онлайн-платформы опередили медиаресурсы. В декабре на первые приходилось 9,85 млн ссылок, тогда как вторые — 8,6 млн (для сравнения в январе 2019 года у онлайн-платформ было лишь 5,2 млн ссылок, а у медиаресурсов — 9,98).

За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
Технологии и медиа

Отсутствие в рейтинге «Яндекс.Новости» Brand Analytics назвал «падением года», объяснив результат тем, что российская технокорпорация «бросила всю мощь» на поддержку «Дзена», хотя разрыв между ним и Telegram, согласно отчету, продолжает расти.

Эксперты, однако, заявили о стабильной «мощности» цитируемости среди 100 медиаресурсов. Возглавило рейтинг агентство «РИА Новости» с долей цитируемости 5,4%, на втором месте — «Газета.Ru» (3,3%), а третьем — агентство ТАСС с 3%. В десятку самых цитируемых медиаресурсов также вошли «Комсомольская правда» (доля — 3%), «Лента.ру» (2,7%), «RT на русском» (2,6%) Sports.ru (2,2%), РБК (2,1%) и другие.

В апреле 2018 года Роскомнадзор заблокировал Telegram за то, что руководство мессенджера отказалось передать ключи шифрования для доступа к переписке пользователей по требованию ФСБ. С тех пор ведомство блокирует и все IP-адреса, которые использует мессенджер. Telegram при этом продолжает работать и остается доступным, как с мобильных устройств, так и с компьютеров. В октябре 2019 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка мессенджера не означает запрет на его использование, которое, по его словам, является законным в России.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Telegram, Яндекс.Новости, ​«Яндекс»
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