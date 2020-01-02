Эксперты назвали основные тренды в медиа

Под конец года совокупная цитируемость онлайн-платформ превысила общую цифру по этому показателю для интернет-СМИ, а Telegram стал наиболее цитируемой площадкой, обойдя новостные агрегаторы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Telegram и «Яндекс. Дзен» стали самыми цитируемыми русскоязычными онлайн-платформами, предоставляющими пользователям контент. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомился РБК.

При этом доля цитируемости Telegram была почти в два раза больше, чем у «Яндекс.Дзен» (64,7% против 30,7%), тогда как у агрегаторов «Новости @Mail.ru» и «Rambler / Новости» этот показатель находился лишь на уровне 2,5% и 2%, соответственно.

Кроме того, под конец года по совокупной цитируемости онлайн-платформы опередили медиаресурсы. В декабре на первые приходилось 9,85 млн ссылок, тогда как вторые — 8,6 млн (для сравнения в январе 2019 года у онлайн-платформ было лишь 5,2 млн ссылок, а у медиаресурсов — 9,98).

Отсутствие в рейтинге «Яндекс.Новости» Brand Analytics назвал «падением года», объяснив результат тем, что российская технокорпорация «бросила всю мощь» на поддержку «Дзена», хотя разрыв между ним и Telegram, согласно отчету, продолжает расти.