Второй канал ВЧК-ОГПУ удалили из Telegram

Канал ВЧК-ОГПУ вновь удалили из Telegram, объяснив это «доксингом и вымогательством». Мессенджер обязали заблокировать его в декабре 2024-го. В апреле канал с более 1 млн подписчиков был удален

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ (внесен в реестр иноагентов) заблокировали за «доксинг и вымогательство», следует из сообщения, которое появляется при переходе на этот канал. У него было более 350 тыс. подписчиков.

Доксинг — публикация личной информации о человеке без его согласия, с целью травли, шантажа или получения выгоды. Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ описывает свою тематику так: «Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков».

В резервном канале администрация ВЧК-ОГПУ обвинила в удалении основателя Telegram Павла Дурова.

Канал ВЧК-ОГПУ внесли в реестр иноагентов в июле прошлого года. В декабре 2024-го Telegram оштрафовали по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры за неудаление нарушающей законодательство информации. Мессенджер обязали ограничить доступ к примерно 20 каналам, в том числе к ВЧК-ОГПУ.

В апреле из Telegram был удален канал ВЧК-ОГПУ с более 1 млн подписчиков. Администрация канала обвинила в этом руководство мессенджера, подчеркнув, что удаление произошло без предупреждения. По прежней ссылке ВЧК-ОГПУ открывался канал «Поздняков 4.0». Владислав Поздняков — основатель движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено на территории России).

В Роскомнадзоре тогда отметили, что ведомство неоднократно требовало от руководства Telegram удалить ряд постов ВЧК-ОГПУ и сам канал из-за публикации «недостоверной информации» и «экстремистских материалов». В ведомстве также сообщили, что ВЧК-ОГПУ не подавал заявлений о включении в реестр страниц соцсетей с более чем 10 тыс. пользователей.