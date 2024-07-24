Полковника ФСБ заподозрили в вымогательстве через «Незыгаря» и «ВЧК-ОГПУ»

По версии следствия, полковник ФСБ требовал миллионы рублей за «блок на негатив» в подконтрольных ему телеграм-каналах. Фигуранты отрицают вину

Завершено расследование в отношение полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и бизнесмена Александра Санина, которых обвиняют в вымогательстве 42,5 млн руб. у одной из крупнейших IТ-компаний «Ланит», пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, они требовали деньги в обмен на неразмещение в подконтрольных Полякову телеграм-каналах негативных публикаций, которые могли бы нанести «вред правам и законным интересам» собственников «Ланита». Как уточняет издание, в числе таких каналов в деле упоминаются «Незыгарь», «Кремлевская прачка», «ВЧК-ОГПУ» (признан иноагентом), «Банкста» и Brief. Полякова администраторы телеграм-каналов называли «дядя Миша ФСБ».

Группа действовала в период с ноября 2020-го по июль 2023 года. В то время Поляков служил во второй службе управления ФСБ по Москве, занимающейся защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. К моменту задержания он уже вышел в отставку и был замдиректора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи».

Переводчик Савинский, женатый на сестре Полякова, как и гендиректор ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александр Санин, занимались обналичиванием полученных денег, которые сначала требовали в долларах, а затем в криптовалюте, считает следствие.

Всех троих обвиняют по статье о вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК), которая грозит 15 годами лишения свободы. Полякова поместили в СИЗО «Лефортово», двух других фигурантов в «Кремлевский централ» (специзолятор № 99/1).

Никто из фигурантов вину не признал, они неоднократно заявляли, что в материалах уголовного дела содержатся данные только об одной публикации — ее разместили в канале «Незыгарь» в ноябре 2021 года, а спустя девять минут удалили после обращения «Ланита». Обвиняемые пояснили, что телеграм-канал репостнул публикацию, вышедшую в газете «Версия» 15 ноября 2021 года под заголовком «Ты удираешь, а я догоняю», та до сих пор находится в открытом доступе.

Экс-полковник ФСБ отрицает, что общался с представителями «Ланита» по поводу «блока на негатив», и настаивает, что незнаком со своим вероятным сообщником Саниным. Адвокаты Полякова называют расследование дела Главным следственным управлением МВД Москвы незаконным, поскольку на момент вменяемых событий тот был действующим офицером ФСБ, из-за чего дело должны были передать военным следователям Следственного комитета.