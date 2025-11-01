IT-компании увидели рост спроса на софт на фоне новостей о введении НДС

Ряд игроков IT-рынка рассказали о росте закупок софта на фоне появления поправок, возвращающих НДС на российское ПО. И хотя власти уже объявили о том, что откажутся от этой инициативы, часть клиентов решила поспешить с покупкой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О росте спроса на софт в преддверии введения НДС, в эфире Радио РБК заявил основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. «Многие заказчики сейчас кинулись покупать программное обеспечение, которое со следующего года подорожает. Заранее готовятся, насколько это возможно», — заявил Бельский. В то же время он оговорился, что у существенной части заказчиков нет возможности провести подобные закупки, потому что экономика плановая. Но некоторые частные компании отказались от закупки чего-то другого в пользу покупки софта.

В сентябре правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают изменение льгот для IT-компаний: отмену нулевой ставки НДС для программных продуктов, включенных в реестр отечественного софта (рост с 0 до 22%); повышение в два раза льготных тарифов страховых взносов (с 7,6 до 15%); снижение порога годовой выручки компаний, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения (с 60 млн до 10 млн руб. в год). По прогнозам Минфина, отмена нулевой ставки НДС для программных продуктов приведет к пополнению бюджета на 25 млрд руб. ежегодно.

Решение вызвало резкую критику участников IT-рынка. 23 октября Минцифры и курирующий IT-отрасль вице-премьер Дмитрий Григоренко заявили, что правительство решило сохранить льготу по НДС для российских разработчиков. Такие изменения планируют учесть в поправках в Налоговый кодекс ко второму чтению.

В разговоре с РБК Алексей Бельский отметил, что, даже если НДС не введут, стоимость софта все равно вырастет, так как затраты на фонд оплаты труда IТ-компаний вырастут из-за повышения страховых взносов.

Растет ли спрос на софт

Обозначенную Бельским тенденцию подтвердил коммерческий директор IT-разработчика «Базис» Иван Ермаков. «Ряд клиентов проявляет интерес к ускорению закупок ПО до вступления в силу изменений по НДС. Но это не массовое явление — скорее, взвешенное решение отдельных категорий заказчиков, например из банковского сектора. В то же время для ряда направлений, в том числе сервис-провайдеров, это неактуальный вопрос, поскольку они являются плательщиками НДС, и он может быть принят к зачету», — рассказал он. Среди клиентов «Базиса» около 25% задумались о переносе части закупок на 2025 год, отметил Ермаков.

Управляющий партнер ГК «КОРУС Консалтинг» Анна Корчминская также говорит, что часть крупных компаний в конце года ускорила процессы закупки и продления лицензий, особенно в сегментах, где контракты заключаются на несколько лет вперед. Но среди причин, по ее мнению, не только обсуждаемое повышение НДС.

«Рынок отечественного ПО во многих нишах стал малоконкурентным, что снижает давление на цены и создает пространство для их роста. Еще одна причина — рост себестоимости разработки и владения продуктами, что вызовет рост цен на IT-услуги, поэтому многие заказчики стараются зафиксировать условия заранее», — рассказала она.

Корчминская назвала введение НДС для программного обеспечения вопросом времени. «Нулевая ставка, действовавшая для российского ПО, изначально задумывалась как временная льгота для поддержки отрасли», — напомнила она.

По словам директора по развитию ИИ и web-технологий Artezio (входит в ГК «Ланит») Сергея Матусевича, они тоже видят активность практически во всех отраслях, с которыми работают.

«Наблюдаем заметный рост интереса со стороны заказчиков. Компании сейчас активнее инициируют переговоры, стремятся быстрее подписать рамочные соглашения и зафиксировать условия работы до изменения налогового режима. Многие клиенты, которые планировали запускать цифровые проекты в следующем году, сейчас пытаются сдвинуть сроки и стартовать уже в этом году. Логика простая: если контракт подписан и работы начаты до повышения НДС, то значительная часть проекта пройдет по старым ставкам, что дает ощутимую экономию на масштабных инициативах», — пояснил он. По его оценке, число новых обращений и запросов на проектирование за последние пару месяцев выросло примерно на треть или больше.

Впрочем, глава «Новые облачные технологии» (выпускает софт под брендом «МойОфис») Вячеслав Закоржевский сказал, что они не зафиксировали существенного увеличения объема закупок софта после появления новостей об отмене льготы на нулевую ставку НДС для отечественного ПО, включенного в реестр. «Эта законодательная инициатива встретила серьезное сопротивление со стороны профессионального сообщества, — напомнил он. — Позиция была услышана — власти официально заявили, что по итогам обсуждений было принято решение отказаться от планируемого введения НДС для IT-сектора».