Налоги для юридических лиц⁠,
0

Правительство сохранит льготу по НДС для российских разработчиков ПО

Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2025 году
Внесенный в Госдуму законопроект предполагал отмену нулевой ставки НДС при продажах отечественного ПО (рост с 0 до 22%). Правительство согласилось исключить эту норму из документа
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Правительство решило сохранить льготу по НДС для российских разработчиков программного обеспечения, сообщило Минцифры в телеграм-канале.

Курирующий IT-отрасль вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство согласовало отказ от введения НДС для этой сферы. Соответствующие изменения будут учтены в поправках в Налоговый кодекс к их рассмотрению во втором чтении.

Это решение позволит отрасли сохранить высокие темпы роста для дальнейшего развития российских технологий, отметили в Минцифры.

Сохранение льгот по НДС для разработчиков российского ПО ранее в октябре обсуждали с главой Минфина Антоном Силуановым «Новые люди». «Сейчас у нас есть задача по переходу на российское ПО. Если отменить льготы, то получится, что мы сами поставим себе подножку», — отмечал в телеграм-канале председатель партии Алексей Нечаев. Силуанов накануне заявил, что Минфин готов к корректировке предложений ко второму чтению налоговых предложений.

В Думе предложили плавный переход по отмене льготы на НДС для айтишников
Политика
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Налоговые льготы для IT-компаний были введены в 2020 году: тогда налог на прибыль снизился с 20 до 3%, страховые взносы — с 14 до 7,6%. В 2022 году в ответ на введение санкций для поддержки IT-отрасли власти обнулили налог на прибыль, а также освободили разработчиков софта от НДС. Налог не затрагивает продажи отечественного программного обеспечения, которое находится в реестре Минцифры.

Нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-отрасли в целом действовала до конца 2024 года. В текущем году IT-компании платят налог на прибыль по ставке 5%, для продаж ПО же льготы по НДС остались неизменными.

В сентябре 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные законодательные акты». Проект предполагает отмену нулевой ставки НДС для программных продуктов (рост с 0 до 22%); повышение в два раза льготных тарифов страховых взносов IT-компаний (рост с 7,6 до 15%); снижение порога годовой выручки компаний, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения (с 60 млн до 10 млн руб. в год). По прогнозам Минфина, отмена нулевой ставки НДС для программных продуктов приведет к пополнению бюджета на 25 млрд руб. ежегодно.

При рассмотрении проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предлагалось предусмотреть поэтапный переход по отмене льготной налоговой ставки по НДС для разработчиков ПО.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
налоги НДС IT-компании налоговые льготы Минцифры
