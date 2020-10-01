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Технологии и медиа ,  
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В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой

В приложении перестала отображаться часть информации, однако деньги клиентов никуда не пропали, сообщили РБК в Тинькофф Банке. Пользователи жаловались на обнуление баланса на брокерском счете
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Клиенты «Тинькофф» столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения банка, сообщил РБК представитель организации.

«Ситуация связана только с отображением информации в приложении, деньги (акции, бумаги, фонды) никуда не пропали. Ситуация затронула менее 2 тыс. человек. В течение получаса проблема будет устранена», — сказал он. Сейчас неполадки устранены. 

О сбое в работе приложения сообщили и пользователи в Twitter. По их словам, у них обнулился баланс на брокерском счете (1, 2, 3).

Жалобы пользователей на сбой зарегистрировал и портал Downdetector. 43% из них сообщили, что не могут войти в систему, о сбое всех сервисов заявили 29% пользователей, еще 26% не удалось перевести деньги. В основном проблемы возникали у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.

22 сентября «Яндекс» и группа TCS, владеющая Тинькофф банком, сообщили о будущем слиянии. На фоне этого к закрытию торгов на следующий день их общая капитализация выросла на $2 млрд, до $28,2 млрд.

Основатель и совладелец TCS Олег Тиньков сообщил, что компания сохранит название бренда «Тинькофф». Он назвал сделку не продажей компании, а слиянием и добавил, что говорить о ней пока еще рано.

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