В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой

В приложении перестала отображаться часть информации, однако деньги клиентов никуда не пропали, сообщили РБК в Тинькофф Банке. Пользователи жаловались на обнуление баланса на брокерском счете

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Клиенты «Тинькофф» столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения банка, сообщил РБК представитель организации.

«Ситуация связана только с отображением информации в приложении, деньги (акции, бумаги, фонды) никуда не пропали. Ситуация затронула менее 2 тыс. человек. В течение получаса проблема будет устранена», — сказал он. Сейчас неполадки устранены.

О сбое в работе приложения сообщили и пользователи в Twitter. По их словам, у них обнулился баланс на брокерском счете (1, 2, 3).

Жалобы пользователей на сбой зарегистрировал и портал Downdetector. 43% из них сообщили, что не могут войти в систему, о сбое всех сервисов заявили 29% пользователей, еще 26% не удалось перевести деньги. В основном проблемы возникали у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.