Глава киностудии им. М. Горького подал в отставку

Возглавлявший киностудию им. М. Горького с 2010 года Сергей Зернов подал в отставку. В последние годы студия, когда-то снявшая «Пираты ХХ века» и «Доживем до понедельника», зарабатывала в основном на сдаче своих помещений в аренду

Сергей Зернов, с 2010 года занимавший пост гендиректора АО «Творческо-производственное объединение «Киностудия им. М. Горького», подал в отставку. Об этом рассказал РБК источник, близкий к киностудии и подтвердил представитель Минкультуры, получившее соответствующее заявление от Зернова. По словам собеседника РБК в министерстве, заявление он подал по собственному желанию. Связаться с Зерновым на момент публикации не удалось.

Свою историю студия ведет с 1915 года, когда в Москве Михаилом Трофимовым было основано занимающееся кинопроизводством товарищество «Русь». В 1936 году была реализована идея создать на базе кинокомпании студию детских и юношеских фильмов — «Союздетфильм». В 1948-м он был преобразован в Московскую киностудию им. М. Горького, в 1962-2003 годы это была Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Сейчас киностудия на 100% принадлежит Росимуществу.

РБК направил запрос в Росимущество.

Среди произведенных в советское время студией фильмов — «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Дом, в котором я живу», «Белый Бим Черное Ухо», «Три тополя на Плющихе», «Вам и не снилось», «Гостья из будущего», «Пираты ХХ века». На студии снимался детский киножурнал «Ералаш».

В 2003 году студия была акционирована. Кинокомплекс располагается рядом с ВДНХ на улице Сергея Эйзенштейна, общая площадь — 3,4 га. Кроме того, в АО как филиалы входят «Леннаучфильм» в Петербурге, Научно-исследовательский кинофоинститут на Ленинградском проспекте в Москве. Есть в столице и другая недвижимость.