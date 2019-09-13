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Глава киностудии им. М. Горького подал в отставку
Возглавлявший киностудию им. М. Горького с 2010 года Сергей Зернов подал в отставку. В последние годы студия, когда-то снявшая «Пираты ХХ века» и «Доживем до понедельника», зарабатывала в основном на сдаче своих помещений в аренду

Сергей Зернов, с 2010 года занимавший пост гендиректора АО «Творческо-производственное объединение «Киностудия им. М. Горького», подал в отставку. Об этом рассказал РБК источник, близкий к киностудии и подтвердил представитель Минкультуры, получившее соответствующее заявление от Зернова. По словам собеседника РБК в министерстве, заявление он подал по собственному желанию. Связаться с Зерновым на момент публикации не удалось.

Свою историю студия ведет с 1915 года, когда в Москве Михаилом Трофимовым было основано занимающееся кинопроизводством товарищество «Русь». В 1936 году была реализована идея создать на базе кинокомпании студию детских и юношеских фильмов — «Союздетфильм». В 1948-м он был преобразован в Московскую киностудию им. М. Горького, в 1962-2003 годы это была Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Сейчас киностудия на 100% принадлежит Росимуществу.

РБК направил запрос в Росимущество.

Среди произведенных в советское время студией фильмов — «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Дом, в котором я живу», «Белый Бим Черное Ухо», «Три тополя на Плющихе», «Вам и не снилось», «Гостья из будущего», «Пираты ХХ века». На студии снимался детский киножурнал «Ералаш».

В 2003 году студия была акционирована. Кинокомплекс располагается рядом с ВДНХ на улице Сергея Эйзенштейна, общая площадь — 3,4 га. Кроме того, в АО как филиалы входят «Леннаучфильм» в Петербурге, Научно-исследовательский кинофоинститут на Ленинградском проспекте в Москве. Есть в столице и другая недвижимость.

В 2018 году выручка по РСБУ АО ТПО «Киностудия им. М. Горького», согласно данным базы СПАРК, выросла на 5%, до 423 млн руб., прибыль от основной деятельности на 25%, до 75 млн руб., чистая прибыль — на 13%, до 29 млн руб.
Последний доступный годовой отчет киностудии датируется 2015 годом. В нем говорится, что это «конкурентоспособное, технически оснащенное предприятие киноиндустрии» и по результатам финансово-хозяйственной деятельности уступает только «Мосфильму». Но у последнего, сказано в отчете, весомой статьей дохода являются отчисления от использования прав на свою библиотеку, тогда как у киностудии им. М. Горького своей библиотеки нет — права на снятые в советские годы фильмы принадлежат сейчас Госфильмофонду.

В 2015 году большую часть доходов — 80% — обеспечила сдача помещений в аренду. Лишь 3% были связаны с реализацией прав на фильмы, 1% — на прокат съемочного оборудования, костюмов и реквизита. В том же 2015 году были утверждены программа модернизации материально-технической базы, которая предусматривает строительство многофункционального студийного комплекса общей площадью 66 тыс. кв. м, и программа реализации непрофильных активов.
Эта распродажа идет сейчас. В августе этого года за 224 млн руб. был продан комплекс киностудии на Смольной ул. у станции метро «Беломорская» в Москве. В сентябре пройдут торги по продаже самого крупного лота — комплекса из восьми зданий площадью 5,7 тыс. кв. м и земельного участка 3,9 га в Валдайской проезде в Москве. Начальная цена продажи — 1,9 млрд руб. По данным организатора торгов, на этом участке можно построить около 120 тыс. кв. м. жилья. Кроме того, в сентябре планируется продать комплекс «Леннаучфильма» в Петербурге — пройдут торги на понижение, начальная цена — 956,6 млн руб., минимальная — 478 млн руб. Планируется также продать территорию пионерского лагеря «Буревестник» в Серпуховском районе Московской области, недвижимость Ленинградском проспекте и на Новгородской улице в Москве, свидетельствует реестр непрофильных активов киностудии. Минкультуры киностудию непосредственно как производителя фильмов поддерживает мало. С 2018 года ей были перечислены 63 млн руб., следует из данных портала «Электронный бюджет».

Авторы: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович
При участии: Ирина Парфентьева
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