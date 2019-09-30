Предправления «Союзмультфильма» возглавит киностудию им. Горького

В каком состоянии находится студия

В 2003 году студия была акционирована. Кинокомплекс располагается рядом с ВДНХ на улице Сергея Эйзенштейна, общая площадь — 3,4 га. Кроме того, в АО как филиалы входят «Леннаучфильм» в Петербурге, Научно-исследовательский кинофотоинститут на Ленинградском проспекте в Москве.

В 2018 году выручка по РСБУ АО ТПО «Киностудия им. М. Горького», согласно данным базы СПАРК, выросла на 5%, до 423 млн руб., прибыль от основной деятельности на 25%, до 75 млн руб., чистая прибыль — на 13%, до 29 млн руб.

Последний доступный годовой отчет киностудии датируется 2015 годом. В нем говорится, что это «конкурентоспособное, технически оснащенное предприятие киноиндустрии» и по результатам финансово-хозяйственной деятельности уступает только «Мосфильму». Но у последнего, сказано в отчете, весомой статьей дохода являются отчисления от использования прав на свою библиотеку, тогда как у киностудии им. М. Горького своей библиотеки нет — права на снятые в советские годы фильмы принадлежат сейчас Госфильмофонду.

В 2015 году большую часть доходов — 80% — обеспечила сдача помещений в аренду. Лишь 3% были связаны с реализацией прав на фильмы, 1% — на прокат съемочного оборудования, костюмов и реквизита.

В том же 2015 году были утверждены программа модернизации материально-технической базы, которая предусматривает строительство многофункционального студийного комплекса общей площадью 66 тыс. кв. м, и программа реализации непрофильных активов.

Пока торги по продаже недвижимости не вызвали большого ажиотажа. В августе этого года за 224 млн руб. был продан комплекс киностудии на Смольной улице у станции метро «Беломорская» в Москве.

В сентябре не состоялись торги по продаже самого крупного лота — комплекса из восьми зданий площадью 5,7 тыс. кв. м и участка 3,9 га в Валдайской проезде в Москве. Студия рассчитывала получить за него 1,9 млрд руб, но желающих купить актив за эту цену не нашлось. По данным организатора торгов, Российского аукционного дома, на этом участке можно построить около 120 тыс кв.м. жилья.

В сентябре также планировалось продать комплекса зданий «Леннаучфильма» в Петербурге, но из-за отсутствия желающих прием заявок продлили до октября. Аукцион по продаже петербургского имущества студии должен пройти по голландской схеме, то есть на понижение, начальная цена — 956,6 млн руб, минимальная 478 млн руб.

Согласно реестру непрофильных активов киностудии планируется также продать территорию пионерского лагеря «Буревестник» в Серпуховском районе Московской области, недвижимость на Ленинградском проспекте, 47, и на Новгородской улице, 1Б, в Москве.

Как производителя фильмов Минкультуры киностудию поддерживает мало. С 2018 года ей были перечислены 63 млн руб., следует из данных портала «Электронный бюджет».

Чем известна Юлиана Слащева

Слащева в 2005 году возглавила коммуникационную группу «Михайлов и партнеры», в которой еще в 1994 году начала свою трудовую деятельность. В 2013 году стала гендиректором телевизионного холдинга «СТС Медиа». При ней холдинг был вынужден пройти через реструктуризацию и изменить структуру собственности: осенью 2014 года Госдума приняла поправки, которые с 2016 года запретили иностранцам владеть более 20% в компаниях-учредителях СМИ.

Основным акционером «СТС Медиа» была шведская Modern Times Group, часть пакета торговалась на американской бирже NASDAQ. Чтобы соответствовать новым требованиям, «СТС Медиа» пришлось проводить делистинг, после того как 75%, ранее принадлежавшим иностранным акционерам, были проданы российскому холдингу ЮТВ. В 2016 году Слащева покинула «СТС Медиа» весной 2016 года после завершения реструктуризации бизнеса.

В феврале 2017 года Слащева стала председателем правления «Союзмультфильма». «Первой задачей, которую я должна была решить, когда пришла в «Союзмультфильм», это вывести киностудию из кризиса. Считаю, что это сделано», — говорила Слащева в интервью РБК в июне 2018 года. По ее словам, кассовый разрыв на февраль 2017 года составлял 20 млн руб.

По итогам 2018 года «Союзмультфильм», по собственным данным, при выручке 193,8 млн руб. получил 1,4 млн операционной прибыли без учета расходов на поддержание технопарка, который субсидируется Минкультуры и правительством Москвы.

В августе этого года стало известно, что ФГУП создаст СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм». За счет взноса госбанка в уставной капитал этого общества (размер еще не определен) студия получит дополнительные средства на развитие.

В июле этого года «Союзмультфильм» через свое дочернее ООО стал соучредителем Ассоциации детского и молодежного кино. Слащева тогда отмечала, что «существует острая потребность в производстве качественного продукта в этой сфере, в первую очередь, это должны быть проекты с образовательной и развивающей составляющей для актуальных платформ».