Нетребко потребовала от оперы в Нью-Йорке $360 тыс. компенсации

Оперная певица Анна Нетребко подала иск к «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке и генеральному директору Питеру Гельбу, обвинив руководство театра в клевете, несоблюдении контракта и других нарушениях, связанных с ее отстранением от сцены после начала военных действий на Украине, сообщает AP.

Артистка подала заявление в суд на Манхэттене с требованием возместить ей не менее $360 тыс. в качестве компенсации за отмененные выступления. Нетребко утверждает, что решение руководства театра отстранить россиянку вызвали у нее «сильные душевные и эмоциональные страдания», привели к «депрессии, унижению, смущению, стрессу, тревоге, а также эмоциональной боли».

Представители певицы считают, что после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года «Метрополитен-опера» использовала ее «как козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины». По мнению Нетребко, Гельб и другие представители «Метрополитен-оперы» испортили репутацию артистки, из-за чего другие оперные театры и культурные учреждения в Соединенных Штатах перестали с ней сотрудничать. Нетребко пришлось невыгодно продать квартиру в Нью-Йорке, пожаловалась она.

Кроме того, говорится в иске, из-за требований к артистке выступить с публичной критикой в адрес властей России «российские политики осудили Нетребко, театральные компании расторгли с ней контракты, а публика раскритиковала в ее социальных сетях».

AP приводит ответное заявление «Метрополитен-оперы», в котором говорится, что иск Нетребко «не имеет никаких оснований».

Нетребко не впервые судится с оперой в Нью-Йорке: в марте 2023 года третейский судья обязал театр выплатить артистке $200 тыс. за 13 отмененных концертов. Они не состоялись из-за несогласия певицы отказаться от «публичной поддержки» президента Владимира Путина. Вместе с тем певицу оштрафовали на $30 тыс. за «крайне неуместные» заявления после начала военных действий: певица в частности называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».

Сотрудничество с Нетребко также прекратила Баварская государственная опера. В конфе февраля 2022 года певица заявила, что неприемлемо заставлять артистов высказывать публично политические взгляды и осуждать свою родину. Позднее артистка сказала, что «категорически осуждает» происходящее на Украине, не является «членом какой-либо политической партии» или союзником какого-либо из российских лидеров. После этого ее выступление отменил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

В июне Нетребко открыла сезон в римской «Арене ди Верона» — она исполнила заглавную роль в опере Джузеппе Верди «Аида». В августе, как пишет AP, она выступит в театре Колон в Буэнос-Айресе. В сезоне 2023–2024 ожидаются выступления в Берлинской государственной опере на унтер-ден-Линден, Венской государственной опере, миланском театре «Ла Скала» и Парижской опере.