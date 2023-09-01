Телеканал ТВ-3 провел ребрендинг и сменил логотип

Телеканал ТВ-3, специализирующийся на мистическом контенте, к началу нового сезона сменил логотип и визуальное оформление. Представитель вещателя объяснил это «мощностью» новых фигур, а также графическим удобством для бренда

Фото: ТВ-3 Фото: ТВ-3 Фото: ТВ-3 Фото: ТВ-3 Фото: ТВ-3

Канал ТВ-3, входящий в холдинг «Газпром-Медиа», сменил графическое оформление эфира и логотип. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вещателя. Обновление отразится в эфире 1 сентября.

Новый логотип ТВ-3 будет представлен в виде перевернутого фиолетового треугольника с подсветкой и цифрой 3 в центре. Аналогичные фигуры также будут задействованы и в визуальном оформлении канала, в частности, в рекламных роликах кино, сериалов и передач и в графическом обозначении выхода программ в эфир. Прежде логотипом компании выступал фиолетовый круг с полным названием вещателя, а в оформлении использовались изображения облаков, Луны, а также различных природных явлений.

В пресс-службе вещателя выбор нового оформления канала объяснили тем, что «графическое выражение числа 3 делает магическое число явным, утверждая его основой стиля и важной визуальной составляющей». «Треугольник — базовая, универсальная, мощная фигура, с самой древности и до наших дней она является основой сакральной геометрии и составляющей огромного количества символов», — отмечают в пресс-службе. Кроме того, треугольник в компании считают наиболее удобной фигурой для бренд-дизайна, который легко применить как в рамках эфирных проектов, так и в digital- и офлайн-средах.

Эзотерический контент, на котором специализируется ТВ-3, в последние годы пользуется у россиян популярностью. Повышенный спрос на эту тематику в 2022 году фиксировало и издательство «Эксмо» (входит в топ-3 крупнейших российских издательств). Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев связывал это с «настолько высокой степенью неопределенности в мире, что у людей складывалось ощущение, что только таро смогут дать ответы».

Аудиторные показатели ТВ-3, тем не менее, снижаются, свидетельствует представленная по запросу РБК статистика единого измерителя Mediascope. Так, в июле 2023 года количество тех, кто смотрел этот канал хотя бы одну минуту в сутки, в городах России с населением больше 100 тыс. человек достигло 7,6% от населения старше четырех лет, а доля от всей телеаудитории в этой же возрастной категории — 2,3%. Для сравнения: в июле 2022 года охват ТВ-3 составлял 8,7%, доля — 2,7%. Аналогичные показатели за июль 2021-го — 9,6% и 3,2% соответственно.

В последний раз «Газпром-Медиа» проводил ребрендинг одного из своих телеканалов в 2021 году: тогда были изменены концепция, стиль и логотип вещателя «2х2». Цифры в названии канала на логотипе были заменены на римские. А программная сетка вещателя, прежде специализировавшегося исключительно на мультфильмах, преимущественно аниме, пополнилась тематическими программами и передачами с участием блогеров.