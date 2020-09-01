Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 31 авг, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 31 авг, 14:12
Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами Технологии и медиа, 01:37 Синоптик назвал дату прихода бабьего лета в центральную Россию Общество, 01:37 SANA сообщила о гибели двух солдат в Сирии при ракетном ударе Израиля Общество, 01:08 Huawei на фоне санкций перенесла часть американских инвестиций в Россию Финансы, 00:55 В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса Общество, 00:33 Су-27 перехватили три бомбардировщика США над Балтийским морем Общество, 00:31 В России заработал механизм списания личных долгов без суда Финансы, 00:00 Что изменится в законах в сентябре 2020 года Общество, 00:00 Власти назвали правила размещения студентов в общежитиях в условиях COVID Общество, 31 авг, 23:12 В Москве за сутки умерли 11 человек с COVID-19 Общество, 31 авг, 23:07 Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии Политика, 31 авг, 22:49 Путин увеличил зарплаты госчиновников, генпрокурора и главы СК на 3% Общество, 31 авг, 22:44 ВОЗ предупредила о катастрофе при отмене мер по COVID-19 без контроля Общество, 31 авг, 22:37 Член КС оппозиции заявил о готовности к диалогу об изменении Конституции Политика, 31 авг, 22:37
Технологии и медиа ,  
0 

Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами

Федеральное управление гражданской авиации США выдало компании сертификат авиаперевозчика. Теперь в Amazon намерены использовать его для тестирования доставки с помощью беспилотников
Amazon AMZN Купить
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает CNN.

Сертификат авиаперевозчика Part 135 компании выдало американское Федеральное управление гражданской авиации (FFA). Оно необходимо для использования дронов для доставки товаров.

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Бизнес
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В Amazon сообщили, что в рамках заявки на получение сертификата провели более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования беспилотников.

При этом в компании заявили, что начнут использовать свой статус авиаперевозчика в самое ближайшее время при тестирования нового способа доставки. Точное время и место испытаний не называлось. Amazon утверждает, что у нее есть испытательные центры для дронов по всему миру, а беспилотники уже налетали несколько тысяч часов в рамках тестов.

«Наставник» Безоса решил уйти из Amazon
Бизнес
Джефф Уилки

О проекте Amazon Prime Air, который предусматривает доставку товаров с помощью беспилотников, компания заявила в 2013 году. Amazon предложила выделить для дронов отдельные воздушные коридоры на высоте 60-122 метра. Управление системой доставки будет осуществляться с помощью компьютерных систем.

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

В 2017 году компания запатентовала специальную башню для своих беспилотников. В компании отметили, что башни-ульи будут использоваться не только для взлетов и посадок дронов, но также для обслуживания автодоставки и клиентов.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Amazon, США, дроны, доставка
Материалы по теме
«Наставник» Безоса решил уйти из Amazon
Бизнес
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Бизнес
США оштрафовали Amazon за поставки в Крым
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter