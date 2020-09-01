Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами

Федеральное управление гражданской авиации США выдало компании сертификат авиаперевозчика. Теперь в Amazon намерены использовать его для тестирования доставки с помощью беспилотников

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает CNN.

Сертификат авиаперевозчика Part 135 компании выдало американское Федеральное управление гражданской авиации (FFA). Оно необходимо для использования дронов для доставки товаров.

В Amazon сообщили, что в рамках заявки на получение сертификата провели более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования беспилотников.

При этом в компании заявили, что начнут использовать свой статус авиаперевозчика в самое ближайшее время при тестирования нового способа доставки. Точное время и место испытаний не называлось. Amazon утверждает, что у нее есть испытательные центры для дронов по всему миру, а беспилотники уже налетали несколько тысяч часов в рамках тестов.