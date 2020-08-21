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«Наставник» Безоса решил уйти из Amazon

Самый богатый человек в мире поблагодарил Джеффа Уилки за годы совместной работы, назвав его своим наставником
Amazon AMZN $3 283,3 -0,57% Купить
Джефф Уилки
Джефф Уилки (Фото: Mike Blake / Reuters)

Джефф Уилки, один из ближайших соратников Джеффа Безоса, отвечающий за руководство всем потребительским бизнесом Amazon, решил покинуть компанию. Об этом говорится в официальном извещении Amazon, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В документе говорится, что Уилки уйдет в отставку в первом квартале 2021 года, после чего его пост займет Дейв Кларк, ныне старший вице-президент компании.

Reuters отмечает, что покидающего Amazon Уилки ранее неоднократно называли потенциальным преемником главы компании Джеффа Безоса. В свою очередь Business Insider указывает, что Уилки считался в Amazon, где он проработал более 20 лет, вторым по значимости лицом и был подотчетен только самому Безосу.

«У меня нет новой работы, и я, как и всегда, горд Amazon и рад за него. <...> Так зачем уходить? Просто пора», — цитирует Business Insider записку, которую Уилки разослал сотрудникам Amazon по электронной почте.

В свою очередь Безос, являющийся ныне богатейшим человеком в мире (Forbes оценивает его состояние в $196,5 млрд), назвал Уилки своим наставником и поблагодарил за годы совместной работы.

«И вот еще один важный момент — и в трудные времена, и в хорошие с ним было просто весело работать. Никогда не недооценивайте важность этого, это многое значит. Наследие Джеффа будет оставаться еще долго после того, как он уйдет. Он один из тех людей, без которых Amazon была бы совершенно другим», — добавил Безос.

Кто вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes. Фотогалерея
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Теги: Amazon, Джефф Безос
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