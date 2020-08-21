«Наставник» Безоса решил уйти из Amazon

Самый богатый человек в мире поблагодарил Джеффа Уилки за годы совместной работы, назвав его своим наставником

Джефф Уилки (Фото: Mike Blake / Reuters)

Джефф Уилки, один из ближайших соратников Джеффа Безоса, отвечающий за руководство всем потребительским бизнесом Amazon, решил покинуть компанию. Об этом говорится в официальном извещении Amazon, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В документе говорится, что Уилки уйдет в отставку в первом квартале 2021 года, после чего его пост займет Дейв Кларк, ныне старший вице-президент компании.

Reuters отмечает, что покидающего Amazon Уилки ранее неоднократно называли потенциальным преемником главы компании Джеффа Безоса. В свою очередь Business Insider указывает, что Уилки считался в Amazon, где он проработал более 20 лет, вторым по значимости лицом и был подотчетен только самому Безосу.

«У меня нет новой работы, и я, как и всегда, горд Amazon и рад за него. <...> Так зачем уходить? Просто пора», — цитирует Business Insider записку, которую Уилки разослал сотрудникам Amazon по электронной почте.

В свою очередь Безос, являющийся ныне богатейшим человеком в мире (Forbes оценивает его состояние в $196,5 млрд), назвал Уилки своим наставником и поблагодарил за годы совместной работы.