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Бизнес ,  
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«ИКС Холдинг» назвал причину смерти главы компании

«ИКС Холдинг»: предварительная причина смерти Черепенникова — остановка сердца
Черепенников скончался от остановки сердца на 41-м году жизни. Он основал «ИКС Холдинг» в 2019 году. Глава Минцифры отметил, что под его руководством холдинг стал одной из крупнейших IT-компаний России
Антон Черепенников
Антон Черепенников (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Предварительной причиной смерти главы «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова является остановка сердца, сообщили РБК в компании. Ему было 40 лет.

О смерти Черепенникова компания сообщила утром 22 июля.

Черепенников создал «ИКС Холдинг» в 2018 году. Холдинг объединяет около 30 технологичных компаний, в числе которых «КНС Групп» (бренд Yadro), «Бюро 1440» (работает над созданием спутниковой группировки), «Цитадель» (создает системы оперативно-разыскных мероприятий — специальное оборудование, которое устанавливается на сетях связи в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты) и др.

Владельцем «ИКС Холдинга» в 2020–2021 годах была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой владел USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову, сумма сделки не раскрывалась.

«Антон — суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков. Не могу и не хочу писать — «был». Под его руководством «ИКС Холдинг» стал одной из крупнейших технологических компаний в стране», — написал глава Минцифры Максут Шадаев.

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Антон Черепенников «ИКС Холдинг»
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