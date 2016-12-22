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Google вдвое обогнал «Яндекс» по темпу роста доходов в России
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Google вдвое обогнал «Яндекс» по темпу роста доходов в России
Технологии и медиа, 12:07
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Google вдвое обогнал «Яндекс» по темпу роста доходов в России
В 2017 году российская «дочка» Google показала рекордный рост выручки за пять лет. Аналитики связывают показатели с ростом рынка интернет-рекламы и числа Android-устройств у пользователей
Офис компании Google (Фото: Анна Сергеева для РБК)

Выручка ООО «Гугл», российской «дочки» интернет-холдинга Google, увеличилась в 2017 году на рекордный за последние пять лет 51% и составила 45,2 млрд руб., следует из данных СПАРК. Чистая прибыль за прошедший год увеличилась на 87% и составила 5,8 млрд руб. Прибыль от продаж выросла почти в два раза — до 6,99 млрд руб.

В пресс-службе ООО «Гугл» комментировать финансовые результаты не стали.

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Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что рост выручки компании может быть связан с ростом рынка контекстной и медийной интернет-рекламы. По его словам, в 2017 году рынок рекламы начал выходить из кризиса, что сказалось на компании, которая 95% своей выручки получает именно от нее. С экспертом согласен и старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин, отмечая, что за минувший год рынок интернет-рекламы вырос.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, по итогам 2017 года на продвижение товаров и услуг отечественные рекламодатели потратили 417 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2016 году. По динамике доходов, как и все предыдущие годы, лидировал интернет с ростом бюджетов на 22% (у ТВ прирост скромнее — 13%). Ожидаемый рост общих затрат на рекламу в России в 2018 году составит 12,4%, и рынок достигнет объема 461,7 млрд руб., следует из прогноза сетевого агентства Zenith (входит во французский холдинг Publicis). В 2017 году рекламная выручка основного конкурента Google в России — «Яндекса» — увеличилась на 20%, до 87,4 млрд руб.

Совокупная выручка российской интернет-компании, согласно СПАРК, выросла по сравнению с 2016 годом примерно на 20% — до 86 млрд руб. (против 71,7 млрд руб. в 2016 году).

По международным стандартам отчетности «Яндекс» показал рост на 24%, до 94,1 млрд руб.

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«Еще одним фактором мог стать рост поисковой доли Google​ в России, в частности, за счет роста мобильного интернет-трафика», — считает Либин. По данным счетчика LiveInternet, в январе 2017 года поисковая доля Google составляла 38,6%, а спустя 12 месяцев, в декабре, — 43%.

Либин предполагает, что на росте выручки мог сказаться и рост доходов от магазина приложений на фоне увеличения количества Android-устройств у российских пользователей. По данным отчета аналитической компании App Annie, суммарно в магазинах приложений (учитывались расходы в App Store, Google Play и сторонних Android-магазинах без вычета комиссии магазинов) россияне за прошедший год потратили $580 млн. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составил $420 млн, в 2015 году — $350 млн (рост за три года — 65%). По данным магазина электроники «Связной», за девять месяцев 2017 года доля устройств с Android в сегменте смартфонов в России составила 88%.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: Google , Интернет , доходы , Реклама
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