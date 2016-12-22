Аналитики улучшили прогноз роста рекламного рынка России в 2018 году

Рост общих затрат на рекламу в России в 2018 году составит 12,4%, и достигнет 461,7 млрд руб., следует из обнародованного в понедельник, 26 марта, глобального прогноза сетевого агентства Zenith (входит во французский холдинг Publicis). Таким образом, агентство улучшило свой прогноз на текущий год: в декабре 2017 года аналитики Zenith заявляли о возможном росте расходов на рекламу в 2018 году на уровне 11%, до 420,3 млрд руб.

По итогам прошлого года на продвижение товаров и услуг отечественные рекламодатели потратили 417 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2016-м, сообщила 20 марта Ассоциация коммуникационных агентств России. По оценкам Zenith, расходы на рекламу в основных медиа в России в 2017 году увеличились на 14,9% (вместо 13% в декабрьском прогнозе агентства) и составили 412,1 млрд руб.

Несмотря на то что в прошлом году лидером по динамике рекламных доходов был, по данным АКАР, интернет (рост этого сегмента составил 22%), опередить российские телевизионные холдинги ему так и не удалось. Рекламная выручка всех отечественных интернет-площадок в 2017 году составила 166,3 млрд руб. (на 22% больше, чем в 2016-м), что на 4,6 млрд руб. меньше, чем заработали телевещатели, — 170,9 млрд руб. (на 13%)

Zenith в своих расчетах не учитывает расходы на рекламу в соцмедиа и на мобильных платформах. В декабре агентство прогнозировало увеличение доходов сегмента интернет в России по итогам 2017 года до 163,2 млрд руб. (на 19%). Но в мартовском прогнозе скорректировало свою оценку до уровня темпов роста и объема, озвученных АКАР.

Рынок для двоих По итогам 2017 года доля «Яндекса» в сегменте интернет-рекламы, согласно данным АКАР, достигла прочти 53%, Mail.Ru Group — 14%. При этом выручка «Яндекса» в Рунете увеличилась на 20%, до 87,4 млрд руб., Mail.Ru Group на 29%, до 23,8 млрд руб. Это свидетельствует о том, что Mail.Ru Group в прошедшем году развивалась лучше, чем весь сегмент интернет-рекламы, «Яндекс» — хуже.

Обогнать по объемам телевизионную рекламу интернету не удастся и в текущем году, следует из прогнозов Zenith. По оценкам аналитиков агентства, расходы на интернет-рекламу в России 2018 году увеличатся на 15,3%, до 191,8 млрд руб., что на 0,7% ниже декабрьского прогноза Zenith — 16%, или 189,3 млрд руб. Объемы ТВ-рекламы увеличатся в этом году на 13%, до 192,5 млрд руб.

Но в 2019 году расходы рекламодателей на интернет все же окажутся больше телевизионных бюджетов, считают в Zenith. На фоне замедления динамики роста отечественного рекламного рынка (расходы на рекламу в следующей году увеличатся всего на 8,4%), сегмент интернет-рекламы опередит ТВ не только по темпам прироста — 12% против 7,3% — но и по выручке. Расходы на рекламу в Рунете составят 214,8 млрд руб., на телевидении — лишь 206,5 млрд руб., уверены в Zenith.

Это, как отмечает Zenith, соответствует тенденциям на мировом рекламном рынке, в рамках которого рекламодатели продолжают увеличивать долю своих бюджетов, выделяемых на онлайн-рекламу. В 2017 году интернет-реклама обогнала рекламу на традиционном телевидении, став крупнейшим в мире рекламным носителем, на который приходится 37,6% от общего объема рекламных расходов. В 2018 году, как ожидают аналитики агентства, рыночная доля онлайн-рекламы превысит 40%. В целом мировой рынок рекламы в этом году может вырасти на 4,6%, до $579 млрд, прогнозирует Zenith.