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Технологии и медиа ,  
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Минцифры раскрыло число сдавших биометрию для связи иностранцев

Минцифры напомнило об отключении связи для не сдавших биометрию иностранцев
С 1 июля начинается отключение мобильной связи для иностранных граждан, которые не зарегистрировались в ЕБС. На текущий момент, согласно данным Минцифры, договоры связи по новым правилам оформили более 2 млн иностранцев

Более 2 млн иностранных граждан зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и оформили договоры связи по новым правилам, сообщило Минцифры. Сделать это нужно было до 1 июля — начиная с этой даты, иностранцам, не сдавшим биометрию, отключат мобильную связь.

С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учетную запись на «Госуслугах», зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI — код идентификации применяемого телефона. Оформить договор можно только при условии регистрации в ЕБС, а также при личном обращении в салон связи. При этом один человек сможет оформить на себя не более десяти номеров, включая корпоративные.

У россиян появится сервис для проверки зарегистрированных на них сим-карт
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Для нарушивших правила иностранцев предусмотрен ряд ограничений:

  • номера, которые были неактивны более трех месяцев, отключат сразу;
  • по активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. Сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам.

Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами, отмечали в Минцифры. В 2024 году Роскомнадзор заблокировал свыше 9 млн сим-карт иностранцев, не подтвердивших персональные данные у операторов сотовой связи. Повторную идентификацию прошли 6 млн иностранных граждан, которые в общей сложности владеют 12,9 млн номеров. Еще 5,2 млн иностранцев не прошли идентификацию: были расторгнуты договоры по 9,5 млн номеров, которыми они владели.

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Милена Костерева
Минцифры сим-карты мобильная связь иностранные граждане
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