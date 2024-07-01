«СберМаркет» переименуется в «Купер»

«СберМаркет», специализирующийся на доставке из ресторанов и магазинов, проведет ребрендинг и сменит название на «Купер». В компании рассчитывают, что новый бренд сделает сервис «более человечным»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«СберМаркет» планирует провести ребрендинг и переименоваться в «Купер», рассказали РБК два собеседника на рынке. В середине июня основное юрлицо «СберМаркета» — «Инстамарт Сервис» — подало заявки на регистрацию нескольких товарных знаков со словом «купер», написанным разными способами.

Представитель компании подтвердил информацию о ребрендинге. По его словам, ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. С понедельника, 1 июля, компания начнет переводить на новый бренд все рекламные носители и материалы клиентских коммуникаций. В ближайшие месяцы будет полностью обновлена форма курьеров, сборщиков, автомобилей и зон в гипермаркетах.

Речь идет о сервисе «Сбера», который специализируется на доставке готовой еды из ресторанов, а также продуктов, бытовой химии, техники, цветов и товаров для животных из магазинов, лекарств из аптек более чем в 360 городах России. Название «Купер», как пояснил его представитель, происходит от слова «купить», что должно «сделать сервис более человечным». «Образно «Купер» — это «свой парень», добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. Он всегда придет на помощь и привезет все, что нужно, максимально быстро», — сообщил он.

По словам главы компании Анастасии Кудрявцевой, за последние полгода проект трансформировался в районный сервис, который может быстро доставить, что бы ни понадобилось. «Мы продолжаем расширять ассортимент и становимся еще универсальнее, ускоряем доставку, усиливаем позиции в регионах и поддерживаем высокий уровень качества сервиса для клиентов. Ребрендинг — логичное следствие всех изменений. Он поможет стать ближе к нашим покупателям, ярко отстроиться от конкурентов и расширить аудиторию», — отметила Кудрявцева.

Инвестиции в ребрендинг в «Инстамарт Сервисе» не раскрыли, но отметили, что в основном он проводится силами компаний группы.

Как развивался «СберМаркет»

«Сбер» запустил «СберМаркет» в сентябре 2019 года на базе сервиса Instamart. Изначально Instamart сотрудничал только с двумя сетевыми ретейлерами — Metro Cash & Carry и «Ашан», но впоследствии число партнеров расширилось, и по итогам 2023 года к сервису было подключено более 65 тыс. магазинов и ресторанов. Оборот «СберМаркета» в прошлом году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2022 годом и составил 165,6 млрд руб.

«Сбер» вошел в капитал Instamart летом 2019 года через венчурный фонд SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого выступал. В ноябре 2020 года представитель «Сбера» рассказывал, что компания намерена приобрести мажоритарную долю в этом проекте. Предполагалось, что остальные доли останутся у основателей и менеджмента. Общая сумма инвестиций «Сбера» в сервис должна была составить 12 млрд руб. Нынешняя структура собственности компании не раскрывается.

Помимо «СберМаркета» на рынке электронной коммерции «Сбер» развивает еще несколько проектов: маркетплейс «МегаМаркет», сервис доставки продуктов «Самокат» и др.