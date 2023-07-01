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Маск ограничил чтение постов в Twitter

Илон Маск временно ограничил число постов в Twitter, которые можно посмотреть за день
Twitter столкнулся с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций, а потому ввел ограничение на количество прочитанных твитов в день. Илон Маск иронично отметил, что лимита можно достичь, прочитав обсуждение новых лимитов
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Twitter временно ограничил количество твитов, которые пользователи смогут прочитать в течение суток, сообщил владелец соцсети миллиардер Илон Маск.

Владельцы верифицированных аккаунтов (обладатели подписки Twitter Blue за $8 в месяц) смогут читать 6 тыс. твитов ежедневно, неверифицированные пользователи — 600 твитов. Для новых пользователей лимит составит 300 твитов в день. Миллиардер пообещал, что в скором времени соцсеть увеличит квоту — до 8 тыс. для верифицированных аккаунтов, 800 для неверифицированных и 400 для новых пользователей.

По словам Маска, это решение обусловлено борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой. Конкретных сроков действия ограничений владелец Twitter не уточнил, но отметил, что с ситуацией должны разобраться в скором времени. Маск добавил с иронией, что лимита прочитанных твитов можно достичь, прочитав все твиты про введенный лимит.

Ранее Twitter перестал показывать публикации незарегистрированным пользователям. Предприниматель объяснил это борьбой с искусственным интеллектом. По его информации, «почти каждая компания, занимающаяся ИИ, от стартапов до крупнейших корпораций на Земле», собирала значительные объемы информации в Twitter. Маск также поспорил с пользователем Twitter, заявившим, что борьба с искусственным интеллектом делает интернет менее свободным: «Любые компании соцсетей, которые разрешают неавторизованный доступ к информации, станут адским пространством, усеянным ботами».

Twitter с прошлого марта заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры. До этого Роскомнадзор замедлял работу соцсети. Ведомство обещало снять ограничения, если Twitter удалит все запрещенные в России материалы и прекратит «информационное противостояние, распространение фейков и призывы к экстремизму».

Twitter в апреле этого года вернул доступ к аккаунтам российских ведомств и посольств. Так, в поиске и рекомендациях снова появились профили МИДа. Но по состоянию на середину июня в Роскомнадзоре считали, что оснований для разблокировки Twitter на территории России все еще нет.

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