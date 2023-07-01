Twitter перестал показывать публикации незарегистрированным пользователям

Twitter перестал демонстрировать публикации незарегистрированным пользователям, обратило внимание агентство Reuters. По словам владельца соцсети Илона Маска, это сделано для борьбы с искусственным интеллектом (ИИ).

«Решительные и немедленные действия были необходимы из-за ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО уровня хищения данных. Почти каждая компания, занимающаяся ИИ, от стартапов до крупнейших корпораций на Земле, собирала огромные объемы данных», — написал Маск в своей соцсети.

В ответ на комментарий одного из пользователей о том, что борьба с ИИ делает интернет менее свободным, Маск заявил: «Любые компании соцсетей, которые разрешают неавторизованный доступ к информации, станут адским пространством, усеянным ботами».

Twitter заблокирован в России с 4 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры. До этого Роскомнадзор замедлял работу соцсети. Ведомство обещало снять ограничения, если соцсеть удалит все запрещенные материалы и прекратит участие в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму».

В апреле Twitter вернул доступ к аккаунтам российских ведомств и посольств. В частности, в поиске и рекомендациях соцсети вновь появились профили президента Владимира Путина, МИДа и российского посольства в Великобритании.

Однако в середине июня представитель Роскомнадзора заявил, что оснований для разблокировки соцсети на территориии России по-прежнему нет.