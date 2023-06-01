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«Госуслуги» усложнили доступ на портал

«Госуслуги» ввели для всех двухфакторную аутентификацию для пользователей
С 1 июня для всех пользователей «Госуслуг» стала обязательной процедура двухфакторной аутентификации. Ввели возможность подключить ее с 1 марта. Это необходимо для защиты персональных данных, указывало Минцифры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На портале «Госуслуги» теперь при регистрации, помимо создания логина и пароля, необходимо пройти дополнительную аутентификацию, она стала обязательной с 1 июня, рассказывал ранее глава Минцифры России Максут Шадаев. Ранее, с 1 марта, она вводилась по желанию.

По словам Шадаева, это может быть дополнительное СМС-сообщение на номер телефона. Двухфакторная аутентификация усилит систему безопасности, особенно для тех пользователей, которые используют простые пароли.

Сейчас «Госуслуги» предлагают три варианта дополнительной авторизации: СМС с одноразовым кодом на номер телефона, ввод одноразового кода через приложение, биометрия. Биометрические данные регистрируются заранее в отделении банка, для авторизации потребуется на камеру показать свое лицо и произнести текст.

О планах внедрить двухфакторную аутентификацию сообщали Минцифры в конце 2021 года. Ведомство поясняло, что это необходимо для защиты персональных данных и предотвращения мошенничества. На тот момент только 10% профилей использовали дополнительную авторизацию.

В 2022 году власти планировали ввести на «Госуслугах» более 100 сервисов.
Весной 2023 года были приняты поправки, меняющие правила оповещения призывников, а также устанавливающие новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию. Теперь повестки можно рассылать через «Госуслуги» наравне с личным вручением в руки и заказным письмом.

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