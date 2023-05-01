В Британии сообщили о разработке способного эффективно выявлять рак ИИ

Британские врачи и ученые обучили искусственный интеллект выявлять на КТ-снимках злокачественные опухоли. Он делает это с высокой эффективностью, что в будущем может помочь выявлять рак на ранней стадии и успешнее лечить больных

Британские врачи и ученые создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая выявляет онкологические заболевания эффективнее современных методов. На статью, опубликованную в разделе EBioMedicine журнала Lancet, обратила внимание The Guardian.

Разработкой занимались специалисты из Королевского фонда Марсден, Лондонского института исследований рака и Имперского колледжа британской столицы.

ИИ способен определять, является ли аномальное образование, зафиксированное на компьютерной томографии (КТ), злокачественным. Он был разработан на основе данных КТ-исследований около 500 пациентов с новообразованиями в легких. Во время тестирования модель показала себя как близкую к идеальной. Теперь разработчики собираются проверять ее дальше на пациентах в клиниках. Исследование находится на ранней стадии, поэтому внедрение его в диагностику произойдет еще нескоро.

«Мы надеемся, что в будущем это улучшит раннее выявление и потенциально сделает лечение рака более успешным, выделяя пациентов с высоким риском и ускоряя их переход к более раннему вмешательству», — сказал один из разработчиков, доктор Бенджамин Хантер.

Как отмечает The Guardian, от рака легких в Британии умирает пятая часть тех, причиной смерти кого были онкологические заболевания. Более 60% случаев развития рака легких выявляют на третьей или четвертой стадии. Врачи же отмечают, что при обнаружении заболевания на ранеей стадии пациенты имеют гораздо больше шансов выжить в течение пяти лет по сравнению с теми, у кого опухоль нашли позднее.

По данным заместителя министра здравоохранения России Евгения Камкина, которые он привел в феврале этого года, в стране около 4 млн онкобольных. Ежегодно число новых выявляемых случаев составляет порядка 600 тыс.